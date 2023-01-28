Мультсериал «Симпсоны» решили продлить на два сезона

Американский мультсериал «Симпсоны» решили продлить на два сезона, новые части анимационного фильма выйдут до 2025 года.

Издание Variety сообщило, что релиз 35-й и 36-й частей «Симпсонов» запланирован до 2025 года, отмечая, что проект Мэтта Гроунинга уже получил статус самого длинного анимационного шоу и самого продолжительного ситкома в истории американского телевидения, передает «Говорит Москва».

Ранее создатели мультсериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей.

Созданные мультипликатором, продюсером и сценаристом Мэттом Грэйнингом для американской телекомпании Fox «Симпсоны» неоднократно удостаивались различных телевизионных наград. Журнал Time в 1998 году назвал Барта Симпсона, шаловливого сына Гомера, одним из 20 самых выдающихся деятелей в области искусства и развлечений XX столетия. В сентябре текущего года авторитетное издание включило Гомера Симпсона в список «10 самых выдающихся отцов в истории ТВ».

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