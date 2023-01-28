 

Мультсериал «Симпсоны» решили продлить на два сезона

28.01.2023, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский мультсериал «Симпсоны» решили продлить на два сезона, новые части анимационного фильма выйдут до 2025 года.

Издание Variety сообщило, что релиз 35-й и 36-й частей «Симпсонов» запланирован до 2025 года, отмечая, что проект Мэтта Гроунинга уже получил статус самого длинного анимационного шоу и самого продолжительного ситкома в истории американского телевидения, передает «Говорит Москва».

Ранее создатели мультсериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей.

Созданные мультипликатором, продюсером и сценаристом Мэттом Грэйнингом для американской телекомпании Fox «Симпсоны» неоднократно удостаивались различных телевизионных наград. Журнал Time в 1998 году назвал Барта Симпсона, шаловливого сына Гомера, одним из 20 самых выдающихся деятелей в области искусства и развлечений XX столетия. В сентябре текущего года авторитетное издание включило Гомера Симпсона в список «10 самых выдающихся отцов в истории ТВ».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / Американский генерал призвал разместить гиперзвуковое оружие США в Азии

29.12.20 / Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию

22.04.22 / Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины идут медленно

26.09.21 / В Китае новые ракеты начнут заправлять водородом

16.06.21 / В результате акции Greenpeace с парашютистом на Евро-2020 пострадали двое людей. Активисты извинились

31.08.20 / Рубль снизился к доллару

11.04.21 / В Госдуме ответили на заявление экс-представителя НАТО о Крыме

01.12.21 / Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина

25.08.20 / РПЦ предупредила священников о наказании за разглашение церковных тайн

17.09.21 / В США пожарные обернули самое большое дерево в мире в одеяло, чтоб спасти от пожара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика