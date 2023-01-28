Посол Украины во Франции Омельченко: Ряд стран официально подтвердили готовность передать Киеву более 300 тяжелых танков

Ряд стран официально подтвердили готовность передать Киеву 321 тяжелый танк, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Омельченко сообщил в эфире телеканала BFM, что ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка. Вместе с тем он признал, что передача тяжелой техники Украине может проходить с задержками. При этом дипломат заявил, что Киев нуждается в танках в максимально короткие сроки, передает ТАСС.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.

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