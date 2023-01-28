Россияне оторопели при виде беглого иноагента Галкина*: Стал моложе на 30 лет

Изменения во внешности Максима Галкина* трудно не заметить. Сбежав из России в Израиль, юморист не раз поэкспериментировал с внешностью. Но одно оставалось неизменным: артист выглядел на свой возраст. Но супруг Аллы Пугачевой все-таки смог шокировать публику очередным преображением.

Галкин* выложил в популярную соцсеть ролик, в котором пригласил фанатов на свой концерт в Тбилиси. Россияне оторопели при виде юмориста, ведь он внезапно стал моложе на 30 лет. Глядя на новые кадры от Максима, кажется, что ему не 46, а 16. То ли дело в пластике, то ли в фильтрах, то ли в молодильных яблочках.

Интернет-пользователи в шоке. “Максим в прошлое улетел?”, “Выглядит как мальчик”, “Молодеет с каждым постом”, “Прекрасно выглядите”, “Даже зубы помолодели”, “Макс, что такого съесть, чтобы помолодеть как ты?”, “Что он сделал? Он, когда уезжал, старел уже”, – прокомментировали поклонники новое видео от артиста.

Ранее Алла Пугачева подтвердила, что ее больше ничего не связывает с Россией, поскольку в этой стране у нее не осталось недвижимости. Мол, нет ни замков, ни домов, ни квартир. Слова 73-летней супруги Максима Галкина* приводили “Дни.ру”.

* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022