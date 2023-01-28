 

На кого похож? Скрытная мамочка Тодоренко наконец-то показала лицо сына

28.01.2023, 2:42, Разное
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Знаменитая телеведущая не так давно стала мамой во второй раз. Ее беременность и роды были окутаны тайнами: долгое время звезда умалчивала об интересном положении, а потом публика до последнего не знала, как, когда и где малыш появится на свет. В конце концов Регина Тодоренко подарила своему мужу Владу Топалову сына, которому дали имя Мир.

Теледива оказалась очень скрытной мамочкой. Ее младшему отпрыску уже около полугода, и все это время она тщательно скрывала его лицо от публики. Если артистка снимала видео, то выбирала такие ракурсы, чтобы видно было только голову и тело малыша.

На днях Регина Тодоренко с двумя сыновьями улетела на Мальдивы. Может быть, теплый воздух и солнце повлияли на теледиву, ведь неспроста она решила наконец-то предъявить миру лицо младшенького. Звезда опубликовала трогательное видео: в кадре она очень мило общается с наследником. “Миросе тоже все нравится”, – подписала ролик знаменитость. Теперь публика наверняка гадает, на кого же больше похож малыш.

Скрытность телеведущей, конечно, слегка удивляет. Стоит напомнить, как недавно она на всю страну раструбила пикантные детали своих родов дома в ванной. Звезда решила даже привлечь к процессу старшего сына от Влада Топалова: мальчик стоят и наблюдал за тем, как из Регины Тодоренко выходит новый человек.


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