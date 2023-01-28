Тоже еда — в Европе признали годными к употреблению мучных червей и сверчков

Европейский союз одобрил употребление в пищу насекомых. Как пишет Firstpost, пока что разрешили продавать мучных червей и домашних сверчков, однако на рассмотрении остаются ещё восемь вариантов. ЕС заявил, что это решение «положительно скажется на окружающей среде, здоровье граждан и экономической ситуации».



AP

В Европейском союзе вскоре представится возможность съесть на обед и ужин вместо курицы всяких жучков-паучков. Как пишет Firstpost, ЕС одобрил употребление в пищу четырёх видов насекомых. Пока что разрешили продавать мучных червей и домашних сверчков, однако на рассмотрении остаются ещё восемь вариантов.

Личинки пойдут на продажу в виде порошка, пасты, а также сушёными и замороженными, а сверчки — в виде частично обезжиренного порошка. Утверждается, что личинки можно употреблять целиком или в виде порошкообразной добавки к закускам и лапше.

По данным сайта Retaildetail.eu, ЕС обяжет производителей отмечать присутствие ингредиентов из насекомых на упаковке. Это будет делаться для тех, у кого аллергия на ракообразных, моллюсков и пылевых клещей.

По данным Forbes, это решение откроет продуктам из насекомых путь на прилавки по всему Евросоюзу.

Пока эти продукты продаются лишь в супермаркетах Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Дании из-за особого толкования закона от 1997 года, по которому вся ранее неизвестная еда считается «новой».

ЕС заявил, что это решение «положительно скажется на окружающей среде, здоровье граждан и экономической ситуации».

Возможно, в попытке развеять опасения общественности на прошлой неделе Европейская комиссия твитнула, что «заставлять есть насекомых никто никого не будет».

По данным Forbes, мучные черви содержат столько же белка, витаминов и минералов, как рыба или мясо. А журнал Politico заметил, что мучные черви на вкус «очень похожи на арахис». Их можно солить, макать в шоколад, посыпать ими салат и даже добавлять в суп.

«Мы получим явные экологические и экономические преимущества, если заменим традиционные источники животных белков теми, что требуют меньше корма, производят меньше отходов и снижают выбросы парниковых газов», — сообщил экономист-статистик и профессор Болонского университета Марио Маццокки.

«Снижение затрат и цен может повысить продовольственную безопасность, а новый спрос откроет новые экономические возможности, но при этом скажется и на существующих секторах», — добавил он.

Эксперты считают, что пища из насекомых позволит обеспечить постоянно растущее население Земли новым источником белка.

По данным Forbes, ООН подталкивает людей к поеданию насекомых с 2013 года, когда вышел доклад «Съедобные насекомые», с целью решить так называемую проблему продовольственной безопасности. По данным Forbes, альтернативные варианты мяса — это растущий рынок.

Как отмечает портал, ежедневно насекомых потребляют свыше 2,5 миллиардов человек, однако в западных странах эта кухня не прижилась.

«Это отчасти вопрос сознания и вытекает из нашего социального и культурного опыта: многим европейцам противна сама мысль о поедании насекомых: включается так называемый фактор брезгливости, — заявил исследователь социальных и потребительских вопросов из Пармского университета Джованни Согари. — Однако со временем и под внешним воздействием такое отношение может измениться».