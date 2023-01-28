 

Украинские военные начали обучение на БМП «Мардер»

28.01.2023, 2:37, Разное
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В немецкий Мюнстер прибыли украинские солдаты, которым предстоит обучиться пользованию немецкими БМП «Мардер», пишет Das Erste. Курс подготовки должен занять 8 недель: отмечается, что подготовка экипажей для танков «Леопард-2» начнётся позже.


AP

На территорию Германии прибыли первые украинские солдаты, которые будут обучаться управлению БМП «Мардер», пишет Das Erste. Курс подготовки продлится восемь недель. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, подготовка украинских военных к использованию танков «Леопард-2» начнётся несколько позднее.

Издание напоминает, что раннее украинские военные уже обучались пользованию немецкой техникой, в частности САУ PzH 2000 и ЗСУ «Гепард». Местом подготовки станет учебный полигон бундесвера в Мюнстере. Там же находится центр подготовки танкистов — важнейшее учебное заведение бронетанковых войск бундесвера.

После долгих дебатов немецкое правительство приняло решение направить Украине 40 БМП «Мардер», а также 14 танков «Леопард-2», напоминает Das Erste. Как пишет издание, БМП «Мардер» предназначена для транспортировки небольших групп солдат и оказания огневой поддержки. Что же касается танков «Леопард», то они предназначены для борьбы с танками противника, а также с другими целями. В свою очередь, США предоставляет Украине свои БМП «Брэдли».


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