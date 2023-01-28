Без визга

Чем важно заявление бывших членов СПЧ по поводу ликвидации Московской Хельсинкской группы.

Для тех, кто в теме, повод, впрочем, тоже не рядовой: дежурным решением Мосгорсуда от 25 января ликвидирована старейшая в стране правозащитная организация — Московская Хельсинкская группа (МХГ). Все ее основатели в СССР прошли через тюрьмы, психушки, ссылки или вынужденную эмиграцию, но продержались 8 лет (с 1976 до 1984 года), а судье Михаилу Казакову потребовалось на ее уничтожение менее рабочего дня.

МХГ в последние годы и до самой своей кончины в 2018 году возглавляла легендарная Людмила Михайловна Алексеева. В составе СПЧ она была, без преувеличения, самым уважаемым членом, чьи высказывания не смел игнорировать даже президент Путин. Хотя бы память о ней требует от ее товарищей внятного высказывания.

Когда Главное управление юстиции Москвы в декабре предъявило свой нелепый, но заведомо победный административный иск к МХГ, президентский Совет по правам человека промолчал (не считая отдельных его членов, которые достойны особого уважения). СПЧ будет молчать и дальше, но для тех, кто много лет делал в его составе все, что было возможно для защиты прав жителей страны и их человеческого достоинства, молчание здесь также неприемлемо —

это дело совести и чести, а не только «репутации», которую когда-нибудь после можно будет чуть-чуть «отмыть».

В первой редакции этого текста — заявления в защиту МХГ — предлагалось назвать его «заявлением членов СПЧ в изгнании», но ирония не встретила понимания у коллег: большинство из нас остается и намерено далее оставаться в России. К тому же в сокращенном виде (и в рабочем названии файла) оно было обозначено как «СПЧ-визг». Так вот: давайте без визга. Не все, кто подписал это заявление, готовы рвать на себе волосы и подвергать себя риску привлечения к ответственности по, увы, уже всем хорошо известным статьям — тем более что большинство подписантов не так чтобы очень молоды.

Важнее даже не то, кто подписал это заявление, а то, кто его не подписал:

вы сами можете сравнить подписи под ним (а список наверняка еще будет дополнен, за один день не со всеми удалось связаться) со списком фамилий на официальном сайте СПЧ.

Заявление — перед вами, оно также распространяется от лица, подписавшего его в социальных сетях.

Думаю, что и более важные поводы для заявлений «членов СПЧ в изгнании» еще появятся, хотя не под каждым из них, вероятно, согласится поставить свою подпись каждый из участников этого возникшего в связи с ликвидацией МХГ содружества — и тоже ведь своеобразной структуры гражданского общества.

Леонид Никитинский

(заявил о выходе из СПЧ 24 февраля 2022 года)

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ«ЛИКВИДАЦИЯ МХГ — ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ»

Заявление членов СПЧ, входивших в его состав в разные годы

Мы, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, входившие в СПЧ в соответствии с указами двух президентов в разные годы, не дождавшись выражения официальной позиции Совета, полагаем необходимым заявить, что решение Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), как и ликвидация годом ранее Международного «Мемориала» и Правозащитного центра «Мемориал» (признаны иностранными агентами), как и недавнее объявление «нежелательной организацией» Фонда Андрея Сахарова, — суть действия, вступающие в вопиющее противоречие с политикой демократизации и развития гражданского общества в России, которую Совет по развитию гражданского общества и правам человека старался поддерживать долгие годы.

Отсутствие реакции на иск Минюста о ликвидации МХГ со стороны нынешнего состава СПЧ (исключая отдельных его членов) вызывает у нас разочарование, тем более что председатель МХГ — Людмила Михайловна Алексеева — вплоть до своей кончины в 2018 году была одним из наиболее уважаемых членов Совета. Доводы Министерства юстиции о нарушении МХГ «заявленных рамок своей территориальной деятельности» на том лишь основании, что эта общественная организация зарегистрирована в Москве, недобросовестны и смехотворны: права человека универсальны, а их защита не может ограничиваться «принципом прописки».

Содружество бывших членов СПЧ — неформальное объединение сохранивших свои добрые отношения и общие принципы людей, входивших в СПЧ при президентах РФ в разные годы, но исключенных из его состава указами президента, вышедших из него по своей инициативе в связи с несогласием с общей линией деятельности Совета или остающихся в Совете, но не разделяющих точку зрения его большинства.

Александр Верховский

Светлана Ганнушкина*

Наталия Евдокимова

Иван Засурский

Игорь Каляпин*

Леонид Никитинский

Дмитрий Орешкин

Елена Панфилова*

Элла Полякова

Владимир Ряховский

Николай Сванидзе

Ольга Сидорович

Анита Соболева

Александр Сокуров

Илья Шаблинский

Екатерина Шульман*

(Список открыт)

*Внесены властями РФ в реестр «иностранных агентов».

—