Мнение: Какое счастье принесло Молдавии “национальное государство”

Очередное крайне интересное эссе от нашего любимца Вадима Ольшевского, профессора математики из американского университета. Нынешний текст – это не юмористический рассказ, как у него обычно, а исторический очерк, более того – свидетельство очевидца! Дело в том, что Вадим, ставший ординарным профессором в США (в принципе, предел мечтаний для любого современного ученого, выше только Нобелевку получить), выучился математике… в молдавском вузе! Реально – даже не на мехмате, а в Кишиневе. По той простой причине, что он сам родом из Молдавии, там родился и провел первые 25 лет своей жизни. И вот – его размышления “со стороны”, размышления о судьбе своей родины Молдавии и о “молдавском национализме”.

“О МОЛДАВСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ

-1- О КОЛОНИАЛИЗМЕ

Молдавия почти не знала независимой государственности, она столетиями была частью России, Оттоманской империи, Румынии и СССР. Все знают, что Пушкин был сослан в ссылку в Кишинев, где был ласково принят генералом-губернатором Инзовым. Кстати, я догадываюсь, почему Пушкин написал свое «Проклятый город Кишинев, тебя бранить язык устанет». Это из-за девушек. Ведь ту же «Черную Шаль» Пушкин написал именно в Кишиневе.

Также известно, что именно в Кишиневе большевики основали типографию, печатавшую газету «Искра».

Словом, Молдова была сателлитом России столетиями, в основном из-за турков. Православной Молдавии нужна была защита. Антиох Кантемир, он кто был, молдаванин или русский поэт? Фиг его знает.

А знакомы ли вы с гимном Румынии (у Молдавии и Румынии близкие судьбы)? Этот гимн весь о войне с турками. «Довольно мы страдали от черных ятаганов, Нам не страшны удары позорного кнута. Вставайте же, румыны! Долой ярмо тиранов! Свобода, честь отчизны навек для нас свята». Не хуже гимна Советского Союза, я считаю.

В 1918 году Молдова стала частью Румынии. Но в1940 году, после подписания договора о дружбе и границе между Молотовым и Риббентропом, в румынскую Молдавию без боев вошла Красная Армия. По этому договору, Молдавия попадала в советскую зону влияния.

Вскоре началась война, румыны опять ввели войска в Молдавию, но после 1945 года она опять стала частью СССР. На тот момент Молдавия была отсталой аграрной провинцией. Уже в 1946 году создаётся первый кишиневский вуз – КГУ. Университет. Вскоре создаются также и политехнический институт, сельскохозяйственный институт, педагогический институт, институт искусств. То есть, в городе с двухсоттысячным населением за десятилетие появилось пять вузов. Создается Академия Наук МССР.

Строятся крупные заводы, такие как тракторный, Виброприбор, Микропровод и др.

Создается театр имени Чехова, оперный театр, разные коллективы, такие как танцевальный ансамбль ЖОК. Создается киностудия Молдова-фильм. Создается Союз Писателей МССР.

В московских вузах была разнарядка на студентов из Молдавии, я помню, что во ВГИК принимали по разнарядке 5 человек ежегодно. В московских издательствах была разнарядка на ежегодную публикацию переводов молдавских писателей. Три книги в Советском Писателе, две книги в Молодой Гвардии.

В республике была политика нацкадров, по которой преимущество при приеме на руководящие должности получала коренная национальность. Практически на всех командных постах были молдаване.

В молдавских вузах были группы с изучением на молдавском и русском языках. Как-то я заболел, и сдавал экзамен позже, с молдавской группой. Это было немного удивительно. В молдавских группах ставили «отлично» за ответы, за которые в нашей группе ты бы получил «удовлетворительно». Но неважно, за короткий срок в Молдове было подготовлено значительное количество специалистов с высшим образованием из коренного населения. Кстати, в молдавских группах математику изучали по учебникам на русском. Учебников на молдавском просто не было.

Я пишу это во время войны с Украиной, и я знаю, что что бы я ни написал, и какие бы объяснения ни привел, очень многие поймут меня так, что у меня имперское мышление. Что последний мой абзац говорит о том, что я симпатизирую СССР. Это совершенно не так. Если вы перечитаете этот последний абзац, вы не увидите там моих эмоций, ни симпатий, ни антипатий. Я ни фига никому не симпатизирую. Я просто перечислил факты.

Зачем? На чью мельницу я тут лью воду? Ни на чью. Факты никогда не льют воду на мельницы. Хотите строить любую систему мнений – стройте. Но на основании фактов. А ведь очень многие из нас строят свои мнения на одних фактах, и игнорирует другие. Но ведь так очень легко сформировать ошибочное мнение. Знаете, у меня лично есть некая неприязнь к ошибочным мнениям. Но у многих читателей это не так. Это потому, что у меня мнения строятся на фактах, а у многих на чувствах.

Теперь, зачем я привел эти факты о Молдове? Потому что из этих фактов вытекает, что присоединение Молдовы к СССР очень трудно охарактеризовать как колониализм сродни британскому или испанскому. Не было выкачивания ресурсов. Не было ущемления молдавской культуры. Не было подчинения по типу метрополия/колония. Было что-то другое. Это другое может вам нравиться или нет, но упрощать явление классификацией колониализм – это ненаучно. Тут нужен иной термин.

К слову сказать, СССР включил в себя разные территории. От стран Балтии с устойчивой европейской системой государственности, до территорий Средней Азии, где кое где даже государственности не было. И мне кажется, что характеризовать эти присоединения одним термином, таким как колониализм, нельзя. Это были, наверное, разные явления. Словом, это надо изучать всесторонне, а не клеить неверные штампы.

Но это было так, вступление. В отличие от стран Балтии или Средней Азии, о которых я знаю очень мало, о Молдавии я все же знаю больше. И я бы хотел написать о своих воспоминаниях. О том, как в Молдове появились националистические течения, и о том, как они сошли на нет. Еще раз, эти воспоминания (факты) могут вести к каким-то выводам, но я сразу хочу сказать, что эти выводы могут не распространяться на Латвию, Казахстан или Украину. Возможно, там было по-другому, не так как в Молдове. Итак!

-2- НАЦИОНАЛИЗМ В МОЛДОВЕ

Я хорошо помню эти годы в Кишиневе, я учился в школе, а потом в университете. И я не помню практически никаких национальных трений. Нет, на бытовом уровне что-то порой было, фразочки, анекдоты, но не было никаких отрицательных общественных настроений. Старички и старушки повторяли расхожую фразу «при румынах было хуже».

Словом, национализма не было практически совсем. Мой папа был членом Союза Писателей, мама – журналистом, редактором. И обычно националистические воззрения распространяются именно в этой среде творческой интеллигенции. Но я не припоминаю ничего такого.

Потом наступили Горбачевские годы, и неожиданно в республике появились антирусские настроения. Появился Национальный Фронт, который стал еженедельно собираться под открытым небом в Зеленом Театре. Вначале туда приходили сотни, потом тысячи человек. Антирусские настроения вскоре стали главной повесткой дня.

Лучший молдавский поэт Григоре Виеру написал стихотворение с такими строчками: «Если русский попросит у тебя кусок хлеба, дай ему кусок динамита».

Поэтесса Леонида Лари написала: «Пусть у меня будут руки по локти в крови, но я вышвырну оккупантов, пришельцев и манкуртов за Днестр, я их выброшу из Транснистрии, и вы – румыны – настоящие хозяева этой многострадальной земли, получите их дома, их квартиры вместе с их мебелью… ». Вскоре Леонида Лари публично обвенчалась с памятником молдавскому господарю 15 века Штефану чел Маре.

Молдавские писатели выпустили декларацию «Десять заповедей бессарабского румына». Вот одна из заповедей: «Не торопись связывать свою судьбу с человеком другой нации. Скрещивание улучшает лишь породу животных. А людскому роду вред наносит».

Это все публиковалось в газетах. Говорилось по телевизору. Мы сегодня с изумлением внимаем речам Владимира Соловьева, но и в бывших республиках были и свои Леониды Лари. В то время. Кстати, мой папа в свое время переводил на русский и Виеру и Лари.

Я хорошо помню ощущения того времени. Жить стало небезопасно. Нет, я не припоминаю какого-нибудь хулиганства. Но этот взгляд исподлобья моего соседа с первого этажа! Сразу пошел могучий поток эмиграции в Израиль и США.

Националистические настроения быстро захватили всю Молдову. Вскоре Молдова объявила о своей независимости, что привело к экономическому и культурному коллапсу. Заводы закрылись, в их зданиях открыли торговые центры. Нет ни тракторного завода, ни Микропровода, ни Виброприбора, ни телевизионного завода.

Уровень высшего образования и науки резко упал. На Западе я видел довольно большое количество ученых из советской Молдовы, но сейчас они уже повыходили на пенсию, и молодых людей нет совершенно. В Молдове нет науки, практически.

Последний фильм на Молдове-фильм сняли 30 лет назад.

Огромное количество населения уехали на заработки. Молдова стала самой бедной страной в Европе. В 2000 году ВВП Молдовы на душу населения составлял 440 долларов.

Я приехал в Кишинев спустя 10 лет после этих событий, и былого национализма нигде не увидел. Он сам собой сошел на нет. Если 10 лет назад памятник Штефану чел Маре был весь в цветах (возложение цветов стало атрибутом всех свадеб), то сейчас он стоял одиноко.

С тех пор прошло много лет, и я не знаю, как сейчас обстоит дело. Слава богу, ВВП Молдовы постепенно растет последние годы.

– 3-

Вспоминая тот национализм 30-летней давности, был ли он прав, был ли конструктивен? Ведь тогда говорилось много всякой чуши. Что, освободившись, Молдова займет лидирующее место в мире по продажам вина и будет процветать. Что дети до 8 лет должны говорить только по-молдавски, что билингвы обычно отстают в умственном развитии. Что с уходом России молдавская культура расцветет пышным цветом. Это все были неверные утверждения.

Я вовсе не утверждаю, что отделение Молдовы было неправильным. Но этим отделением должны были руководить технократы, просчитывающие свои шаги. Экономисты, хозяйственники. Должна была быть детальная и конкретная дискуссия плана отделения, а не сотрясение воздуха. Но на практике подобного никогда не случается. Даже выход Англии из ЕС был основан на эмоциональном настроении масс, причем далеко не самых образованных.

Все это я рассказал со следующей целью. Я хотел продемонстрировать, что националистические настроения могут появиться из ничего, и за какой-то год стать доминантными в обществе. Националисты говорят много чуши, и все начинают эту чушь повторять. Когда чушь повторяют миллионы, люди начинают верить в то, что все это правильно.

И второе, со временем национализм может сойти на нет. Националистическое горючее быстро сгорает. Люди обычно верят в чушь какой-то ограниченный отрезок времени. Особенно, когда жизнь не улучшается.

Последнее время ВВП Молдовы постепенно растет. Говорят, что Молдову могут принять в ЕС в каком-то обозримом будущем. Бог в помощь! Я тогда восстановлю молдавское подданство и стану гражданином и ЕС тоже (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)