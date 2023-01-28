 

Байден не исключил военного решения отношений с Ираном

28.01.2023, 1:40, Новости дня
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Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, сообщил неназванный представитель Белого дома.

Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, сообщил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.

По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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