Байден не исключил военного решения отношений с Ираном

Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, сообщил неназванный представитель Белого дома.

Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, сообщил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.

По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.

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