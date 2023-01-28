В экстренных службах сообщили о возгорании склада в Подмосковье на территории рынка «Синдика»

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28.01.2023, 1:40, Новости дня
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На территории рынка «Синдика» в Подмосковье загорелся склад на площади 2,1 тыс. кв. метров, сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах сообщили, что на территории рынка «Синдика» на 65-м км МКАД загорелся склад, площадь пожара достигла 2,1 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании. В пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья сообщили, что к тушению привлекаются 27 единиц техники и 87 человек, в том числе 16 единиц техники и 54 человека от МЧС России.

Напомним, 10 января крупный пожар произошел на северо-востоке Москвы в складском здании на улице Добролюбова. Кроме того, 9 декабря минувшего года масштабный пожар произошел в Подмосковье в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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