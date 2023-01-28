«Sky News – Арабия»: Армия Израиля ответила на теракт в синагоге штурмом арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме

Израильские военные в ответ на теракт в синагоге начали штурм арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме, в котором проживал устроивший стрельбу палестинец, сообщил телеканал «Sky News – Арабия».

Подробности начавшейся спецоперации не приводятся. Между тем руководство радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», активным членом которой, по сообщениям СМИ, был устроивший стрельбу террорист, объявило всеобщую мобилизацию своих сторонников. Как указывает телеканал Al Mayadin, группировка призвала всех своих бойцов к началу сопротивления израильской армии на всех землях Палестины, передает ТАСС.

В свою очередь представитель палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира», обвинил Израиль в эскалации палестино-израильского конфликта. Он также возложил ответственность за повышение уровня напряженности на администрацию США, которая поддерживает власти Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

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