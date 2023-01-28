 

“А с кем это Ксюша?”: раздвинувшую ноги с мужиком Собчак поймали на наглой лжи

28.01.2023, 1:20, Разное
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Российская журналистка Ксения Собчак уже несколько дней отдыхает с мужем, режиссером Константином Богомоловым, на Алтае. Звезда активно делится кадрами с отдыха. Муж и жена ходят в баню, путешествуют по заснеженным лесам и наслаждаются обществом друг друга. С виду кажется, что в паре царит гармония и любовь.

На одном из снимков Ксения Собчак валяется, раздвинув ноги, с мужем Константином Богомоловым в сугробе и выглядит довольно счастливой. Впрочем, не все узнали ее мужа.

“Извините, меня одну интересует, а с кем это Ксюша?” – написала поклонница.

Собчак говорила, что с ними поехали отдыхать певица Глюкоза и ее муж Александр Чистяков. Тут то вскрылась наглая ложь Ксении Собчак. Все дело в том, что певица и ее супруг уже несколько дней публикуют снимки из Индии. Выходит, что друзья не отдыхают вместе.

Так выяснилось, что Ксения Собчак выкладывает старые снимки. А сейчас она может находиться вообще где угодно. Впрочем, Собчак недавно уже попадалась на крупной лжи, поэтому ей не привыкать.

Напомним, недавно вскрылось, что у Ксении Собчак есть израильский паспорт, хотя сама она ранее утверждала обратное.


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