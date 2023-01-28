Два дня на морозе: в Хабаровском крае мужчина лишился лица

МЧС постоянно предупреждает россиян о последствиях, к которым может привести длительное прибывание на морозе, однако некоторые все-таки рискуют жизнью. Так недавно поступили жители Хабаровского края – вахтовики, работающие на рыболовной базе. Двое женщин и мужчин, желая добраться до работы, завели снегоходы в 30-градусный мороз и отравились в путь через лиман.

Через 10 минут техника перестала работать, и вахтовики остались один на один со стихией. Сильный ветер в мороз не заставил рабочих развернуться. Они, вероятно, решили, что смогут за два дня добраться до места пешком, несмотря на суровую погоду. В итоге до острова Чкалова добрались только трое из четырех человек. Одна женщина оторвалась от коллег и потерялась.

Один из добравшихся до места мужчин лишился лица из-за сильнейшего обморожения. Медики говорят, что ему необходима пластическая операция. Другой вахтовик чуть не остался без конечностей. Рабочих добавили в медучреждение на вертолете, уточняет Пятый канал.

Во избежание подобных происшествий необходимо воздержаться от выхода на мороз. Если рискнуть жизнью, можно повторить судьбу вышеупомянутых рабочих из Хабаровского края.