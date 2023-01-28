 

Лифты Otis начали выпускать в России под брендом «Метеор»

28.01.2023, 0:22, Новости дня
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Многопрофильный холдинг S8 Capital, который приобрел все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, начал выпускать продукцию под маркой «Метеор», отказавшись от прежнего бренда «Отис», сообщили в компании.

Директор по коммуникациям и PR компании Meteor Lift Елена Луговая отметила, что выпуск лифтов под новой торговой маркой Meteor Lift начался с 27 января 2023 года. По ее словам, производственная мощность завода в Петербурге – 10 тыс. лифтов в год, но в ближайших планах компании увеличить выпуск до 15 тыс. лифтов, передает РИА «Новости».

Луговая уточнила, что компания ставит целью обеспечить не менее 75% покрытия коммерческого сегмента рынка вертикального транспорта в России. Также компания Meteor Lift намерена начать работать с госсектором в рамках программ замены лифтового оборудования и обслуживания.

В настоящее время на заводе «Метеор Лифт» в Петербурге выпускается три вида лифтов: модель 2000R (переименована в Meteor Classic), модель Gen2 (Meteor Evo) и модель повышенной грузоподъемности Gen2 Extended Duty (Meteor Evo Grand).

Производственная мощность бывшего завода «Отис» в Петербурге составляет до 10 тыс. лифтов в год, производственная мощность предприятия в подмосковной Щербинке, где выпускают лебедки, – до 14 тыс. единиц продукции в год. На предприятиях бывшего «Отис» работают около 2 тыс. человек.

В июле прошлого года производитель лифтов из США Otis решил продать российскую часть бизнеса другой компании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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