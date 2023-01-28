Белый дом: США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции России на Украине
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Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, планирование идет полным ходом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель американской администрации сообщила, что в Белом доме и в других ведомствах полным ходом идет планирование того, как США отреагируют на годовщину специальной военной операции РФ на Украине. Жан-Пьер отказалась называть варианты действий, которые рассматривают в администрации. При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что власти США не имеют сейчас планов организации поездки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО, передает ТАСС.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со студентами в честь Татьяниного дня, что целью спецоперации в Украине является защита людей и РФ от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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