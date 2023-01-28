Белый дом: США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции России на Украине

Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, планирование идет полным ходом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель американской администрации сообщила, что в Белом доме и в других ведомствах полным ходом идет планирование того, как США отреагируют на годовщину специальной военной операции РФ на Украине. Жан-Пьер отказалась называть варианты действий, которые рассматривают в администрации. При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что власти США не имеют сейчас планов организации поездки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО, передает ТАСС.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече со студентами в честь Татьяниного дня, что целью спецоперации в Украине является защита людей и РФ от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях.

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