 

«Едиот ахронот»: Теракт возле синагоги в Неве-Яакове устроил житель арабского района Восточного Иерусалима Фади Айяш

28.01.2023, 0:22, Новости дня
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Теракт возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, сообщило издание «Едиот ахронот».

По имеющейся у издания информации, террорист был активным участником радикальной группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы», передает ТАСС.

Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером, после наступления шаббата. Стрельба произошла на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

В пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с израильскими властями после теракта в Иерусалиме, сообщений о гражданах РФ среди пострадавших в адрес дипмиссии не поступало.

Ранее местные СМИ сообщали по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. В полиции назвали произошедшее в синагоге в районе Неве-Яаков террористической атакой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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