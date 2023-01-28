 

Павлов день или День колдунов: что нельзя делать 28 января

28.01.2023, 0:04, Разное
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Преподобный Павел Египетский, согласно преданию, родился в городе Фивы и жил на рубеже третьего и четвертого веков. Православные почитают его как первого христианского монаха и отшельника. Считается, что святой посвятил себя учениям Христа в 12 лет, а всего он прожил 113 лет.

Мальчик сбежал в пустыню и поселился в пустыне, опасаясь за свою жизнь. Он рано остался сиротой, а покушавшийся на его наследство родственник пытался выдать ребенка язычникам во время гонений на христиан. Преподобный Павел так и умер в пещере во время молитвы. На месте его смерти позже был основан монастырь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В народе Павлов день прозвали Днем колдунов. Считалось, что все потерянное 28 января нельзя более возродить. Категорически запрещалось в этот день принимать подарки от незнакомцев, а также подбирать вещи с улицы. Грубое слово могло навлечь беду, поэтому ссоры тоже были под запретом.

Наши предки отказывались в памятный день посещать лес, там можно было встретить злых колдунов. Не принято также было выходить из дома в грязной одежде и неопрятном виде, потому что так можно было привлечь внимание нечистой силы.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На всякий случай в День колдунов необходимо носить с собой личный оберег. На Руси была традиция 28 января печь большой круглый пирог, освещать его в церкви и делиться с ближними, чтобы защитить из от нечисти. В Павлов день считалось правильным открыто проявлять свои искренние чувства.

Особенно важен православный праздник для любовных дел. Была такая примета: пары ночью ходили смотреть на звезды. Блестящие сулили морозы, тусклые сообщали о холодах.


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