Блеск, ретро и немного элегантности: самые эффектные тенденции красоты 2023 года

Блестящая футуристическая эпоха продолжит царить в 2023 году. Однако в нынешнем сезоне такой стиль модернизирован в мягкой игривой цветовой палитре. В 2023 г. в моде пастельные тона, металлический блеск и сочетание блестящих и матовых деталей.

Теплые цвета волос

Ваши любимые цвета волос в этом году становятся более теплыми. Это правило актуально как для блондинок, так и для брюнеток. Оттенки также должны быть глубокими и мягкими. Объемный цвет должен казаться максимально естественным. При подборе оттенка обязательно рекомендуется учитывать свой натуральный цвет волос.

Ретро-флеш

Кожа в 2023 году должна буквально светиться. Наряду с безупречным цветом лица в моде блестящие хайлайтеры, создающие неземное сияние. Такое сияние должно стать буквально центром макияжа, а не незначительным дополнением.

Много подводки

В последние годы способы нанесения подводки для глаз претерпели множество изменений. Длинные “кошачьи” стрелки в 2023 г., безусловно, останутся в моде. Однако в этом сезоне в тренде в два раза больше подводки для глаз. Линии могут быть как драматичными, так и артистичными. В моде также готика и гранж. Благодаря новым видам подводки в 2023 г. можно также наносить дополнительные детали вокруг глаз, которые ранее были невообразимы.

Новая эра “кефали”

Прическа “кефаль” стала одним из самых спорных бьюти-трендов текущего сезона. Некоторые стилисты считают стрижку устаревшей. Другие относят лохматую “кефаль” к супермодным прическам. В любом случае в социальных сетях эта стрижка продолжает свое триумфальное шествие уже несколько месяцев.

Неброский маникюр в стиле ретро

Маникюр в этом сезоне должен быть не слишком броским. В моде прозрачный лак, нюдовые цвета, французский маникюр. Настоящим трендом сезона же станет суперглянцевый лак. Сами ногти при этом должны быть максимально ухоженными. Сосредоточиваться при нанесении маникюра стилисты рекомендуют прежде всего на обработке ногтей.

Украшения для лица и тела: яркая красота

Украшения для тела вошли в моду в 2022 году. В 2023 г. элементов, способных превратить тело в живой предмет искусства, станет еще больше. Украшать в нынешнем сезоне можно брови, веки, губы и пр. В качестве украшений при этом допускается использовать стразы, в том числе и фигурные, блестки.

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Тени и губная помада

Тени в этом сезоне будут в моде теплых оттенков. Можно выбрать терракотовые, приглушенно-оранжевые, бежевые, кофейные и пр. В праздничном макияже в моде при этом тени цвета денима, то есть джинсовой ткани. Такие тени могут быть голубыми, синими, слегка фиолетовыми. Главное, чтобы цвет был похож на цвет джинсов. На веках цвета деним модно будет также делать «потертости» тенями белого или серебристого цвета.

Губная помада в особенности модной в 2023 г. будет стеклянная. Оттенки помады стилисты рекомендуют выбирать не слишком яркие естественные. При желании можно выбрать и матовую приглушенную помаду. Но в этом случае в макияже должно быть что-то блестящее: хайлайтер, тени с блестками и пр.

Наносить на ресницы тушь и красить брови в 2023 г. будет модно. Но окрашивать ресницы и брови допускается лишь слегка.

Элегантный макияж в 2023-м: техника

Сделать яркий повседневный макияж в 2023 году будет несложно. Технологию для его создания можно использовать самую простую:

сначала маскируются круги под глазами; на подготовленное лицо наносится тональный крем; расставляется акцент на глаза с помощью теней и подводки; окрашиваются брови и ресницы; макияж закрепляется легким спреем для фиксации.

Главным трендом 2023 г. будет естественный «макияж без макияжа», обязательно элегантный. Он станет отличным решением для женщин любых возрастов. И в будничном, и в праздничном макияже в 2023 г. стилисты рекомендуют соблюдать меру, следя, конечно, за тенденциями моды. Если глаза, к примеру, ярко накрашены и оригинально подведены, других акцентов в макияже быть не должно.