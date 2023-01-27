Элегантно, модно, удобно: трендовые блузки весны 2023, в которых можно пойти в офис

В 2023 году красивые офисные рубашки можно носить даже без пиджака. Это могут быть модели с рюшами, вышивкой, цветочным принтом. Этой весной в моде приталенные рубашки, прозрачные ткани, свободные прямые модели в мужском стиле с удлиненными рукавами, женственные варианты с широкими плечами, рукавами-фонариками и декольте.

Элегантная офисная одежда

Говоря об элегантной офисной одежде, следует начать с классической белой рубашки, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Ее можно сделать особенной благодаря атласной ткани с большим рюшам спереди. Она великолепно смотрится с черной юбкой-карандаш или брюками-палаццо с завышенной талией и подойдет для создания самых элегантных офисных образов.

Белая блузка

Белые блузки – тренд 2023 года. Легкие, но элегантные, они являются необходимым элементом офисного стиля. Белая рубашка должна быть в гардеробе независимо от ее дизайна.

Полосатая рубашка

Хотя речь идет об элегантной офисной одежде, здесь не возбраняется поиграть с принтами. В весенне-летний сезон можно остановить свой выбор на полосатой рубашке в мужском стиле. Она станет идеальным верхом для брюк с высокой талией и пуговицами в матросском стиле.

С цветочным принтом

Любительницам романтичного стиля понравится цветочная рубашка с разноцветной текстурой в розово-фиолетовых тонах, которую можно носить с белой или бежевой юбкой или брюками. Для осенне-зимнего сезона подойдут рубашки с цветочным принтом в восточном стиле.

Элегантные офисные блузки с принтом

В тренде в 2023 году офисные рубашки с очень яркими, но элегантными цветочными принтами. Рубашка поло с абстрактным рисунком идеально сочетается с другой одеждой черного или белого цвета, а также с джинсами.

Рубашка с плиссированными рукавами

Продолжая тему классических белых офисных рубашек, нельзя не сказать о модернизации за счет добавления плиссированных длинных рукавов и выреза горловины с галстуком, придающей изделию элегантности. Эта более утонченная одежда для торжественных рабочих случаев, когда необходимо снять жакет и выглядеть стильно.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Хлопковая рубашка

Рубашка из хлопка и юбка-карандаш из натуральной ткани – идеальное сочетание. Для создания модного образа следует выбрать наряд одного из трендовых цветов с полосатым или цветочным принтом.

Шелковая рубашка на весну 2023

Среди основных предметов одежды в шкафу должны быть очень легкие шелковые блузки. Они хорошо сочетаются с элегантными брюками, расклешенными джинсами и длинными юбками. Блузы из шелка отличаются разнообразием – от моделей с бантами и рукавами-фонариками до самых современных укороченных. Также в тренде классические варианты с прямыми линиями и свободными силуэтами. Шелковые рубашки никогда не теряют своего очарования.

В стиле бохо

Элементы богемного стиля постоянно блистают в коллекциях дизайнеров, на страницах журналов и на прилавках магазинов. Блузки из натуральных тканей с вышивкой и бахромой в сочетании с расклешенными брюками – фавориты лета. Но их также можно использовать в качестве стильной офисной одежды.