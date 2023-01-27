Мнение: Насилие и войну больше не отвергаем

(РФ больше чем на Кащея не тянет, слава богу)

Вчера, оказывается, была еще одна прямая иллюстрация к посту про “Либеральную башню”, к теме “долой мир и пацифизм”, “мы агрессоры, всегда ими были и это хорошо”. Под явным и неприкрытым давлением Кремля из Конституции Татарстана вчера исключили (просто вырезали!) фразу, что «республика отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами».

Такая формулировка была явной самодеятельностью самого Татарстана (в Конституции РФ такой формулировки не было никогда). Но вот как, КАК, если уж включили, можно было эту фразу исключить?? Теперь ведь, получается, республика совершенно не исключает насилие и войну как средство разрешения споров? И не только республика, но и Россия в целом?

Звериный оскал нынешнего Бармалея (во что превратилась Российская Федерация) проступает в этом эпизоде как никогда отчетливо. Просто монстр, а не страна. Хорошо только одно – что песок из этого бармалея сыплется весьма ощутимо, он стар, слаб и технически неразвит. Скорее не Бармалей, а Кощей. Бессмертный или нет – покажет время. И, видимо, скоро.