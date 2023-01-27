В мире: Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешние власти США ведут планету к ядерной войне, тогда как существует простое решение проблемы – и сам он смог бы добиться мира в Украине всего за 24 часа. Что имеет в виду Трамп – и почему заявления такого рода должны вызывать настороженность.

Несколько лет назад, когда Дональд Трамп был президентом США, социологи нашли в мире всего три страны, населению которых лично Трамп, скорее, нравился, чем не нравился. Это (по разным причинам) Израиль, Польша, Россия – и наличие нашего государства в этом списке вроде как самоочевидно. В конце концов, бывший (теперь уже) президент хотел с нами «поладить», когда в США было принято нам угрожать, а демократов послушать – так он вообще наш агент, полковник ГРУ Дональд Фредович Козырь.

Зачастую даже те россияне, кто интересуется внутренней политикой США (журналисты, блогеры etc.), искренне не могли понять, почему Трампа на дух не переносит большая половина его страны (он по-прежнему самый непопулярный президент в послевоенной истории США, Байден опережает его в рейтинге одобрения на 1–2%). Ведь он отнюдь не радикал, часто говорит разумные вещи, а по результатам своей деятельности в Белом доме даже и успешен в том, что касается экономики (которая, как считается, интересует американских избирателей прежде всего).

Вот и теперь: на фоне того, что говорит и – главное! – что делает нынешнее руководство США, Дональд Трамп кажется настоящим голосом разума и резонером, который пытается образумить вконец спятившую американскую элиту.

После передачи Украине танков может развязаться ядерный конфликт, провозгласил он в четверг, отреагировав так на новость об отправке в ВСУ 31 «Абрамса». В то же время действующий президент Джо Байден считает снабжение Киева танками миротворческой миссией. А в Пентагоне вообще подчеркнули, что США будут поставлять Украине танки «до тех пор, пока Владимир Путин не примет решение закончить войну», и готовы к «долгосрочной перспективе».

Несмотря на столь внушительную разницу в пользу Трампа, именно его последние высказывания о нашем военно-политическом конфликте очень наглядно и доходчиво иллюстрируют то, за что его так не любят. Глубокая вовлеченность россиян в этот самый конфликт позволяет себя почувствовать тем американцем, который реагирует на Трампа в телевизоре фразами типа «какого черта, что этот псих вообще несет!?!»

Понять, что эксцентричного миллиардера куда-то не туда занесло, можно и по той записи, которая цитировалась выше. Помимо прочего, Трамп информирует в ней, что завершить конфликт в Украине «достаточно просто».

Меж тем достаточно очевидно, что простых решений тут нет – ситуация сложная для каждой из сторон. И то, что только у Трампа все просто, должно настораживать.

Сутки спустя Трамп продолжил тему и конкретизировал: если бы во главе США сейчас был он, то смог бы урегулировать конфликт за 24 часа, более того, при нем ничего подобного вообще бы не началось.

Собственно, самоощущение бывшего президента, будто бы вокруг него вертится весь мир, и заставляло американцев орать на телевизор, а некоторых даже бросаться в него вещами.

Чтобы не расписывать лишний раз сложность гордиева узла, завязавшегося вокруг Украины (и русским, и украинцам интуитивно понятно, что помириться за сутки не получится), вспомним ключевой в данной ситуации факт: Дональд Трамп действительно был президентом. И теоретически у него был шанс обеспечить урегулирование конфликта. Но он им не воспользовался.

То, что для выполнения Минских соглашений на Владимира Зеленского или его предшественника Петра Порошенко достаточно было накричать из Вашингтона, известное в среде российских политологов допущение (оно же – упрощение). Судя по всему, Трамп тоже во что-то такое верит. Но у него для этого было четыре года – и нулевой успех. А сейчас вдруг – «за 24 часа».

Вообще, этнополитические конфликты по щелчку пальцев не останавливаются даже тогда, когда щелкают самые влиятельные люди. На передовой своя атмосфера – и начальства при определенном накале страстей там умеют «не услышать». Но это другой разговор, а этот разговор о конкретном политике Дональде Трампе, который черт знает что о себе возомнил.

Нельзя сказать, что он не умеет, если очень надо, прижать американских клевретов лицом к столу. Так было, например, с Косово, когда под давлением Трампа косовары подписали теперь уже неактуальное, но первое в истории соглашение, по которому от сербов почти ничего не требовалось, а вот албанцам предписывалось сделать несколько шагов назад. Единственное неудобство, которое пришлось тогда пережить властям Сербии в Вашингтоне, – показательно неудобный стул, на который как будто нарочно посадили президента Александра Вучича.

Нельзя сказать и того, что Трамп вообще не пытался подступиться к Украине, – пытался, но в основном для того, чтобы нарыть компромат на Байдена. За это в нижней палате Конгресса ему вынесли импичмент, после чего президент решил украинской темы больше не касаться. Если верить тем, кто с ним работал и уже успел написать об этом книги, Трамп тогда руководствовался только одним – намерением переизбраться, поэтому сторонился всего, что могло бы этому помешать.

Конечно, можно обвинить во всем произошедшем Конгресс, где ставили целью не допустить улучшения отношений с Россией. Но Конгресс никуда не делся. И если раньше все было настолько сложным, что Трамп за четыре года не сдюжил, что изменилось теперь, когда должно хватить одних суток?

Разумеется, не хватило бы ему суток, может быть, всей оставшейся жизни не хватило бы – даже в том случае, если он опять станет президентом (что вряд ли). Но он правда хочет стать им и он знает, что многие в США устали платить по счетам Зеленского, и поэтому исполняет перед своей публикой самый примитивный политический трюк из возможных: обещает золотые горы, врет о своих возможностях, хвастается без причин.

В принципе, знаменитое Make America Great Again из той же серии. Просто для нас это далеко и неактуально – потому и не пахнет безумием. Но совсем другое дело наш конфликт с Украиной и – через нее – со всем Западом. Через эту призму завиральная дурь эгоцентрика Трампа хорошо видна – как была видна десяткам миллионов американцев ранее.

И если сам он при этом, что называется, не дурак – понимает свою выгоду, то считает дураками всех остальных – и россиян не в меньшей степени, чем своих избирателей. Это совершенно негодная база, чтоб подступаться к гордиеву узлу нашего конфликта.

Из этого не следует, что конфликт бесконечен, – бесконечных конфликтов не бывает. Но следует то, что в обозримой перспективе нет никакого смысла надеяться не только на Трампа, но и на любых других политиков, которые могут прийти к власти на Западе, опираясь на голоса уставших от Украины.

Такое будет, но это будет еще нескоро – в другой военно-политической реальности. А пока в качестве единственной силы, которая может разрешить конфликт в Украине и что-то делает для этого, выступают Вооруженные Силы Российской Федерации. Единственные, кто им может помочь, это мы, остальные россияне. Круг замкнулся – и эта конструкция не подразумевает ни Трампа, ни любого другого волшебника, лгущего, что у него есть быстрые и простые решения крайне сложных проблем.

Они если и были, то закончились именно тогда, когда Трамп был президентом.

Теги:

Россия и США

,

Россия и Украина

,

Дональд Трамп

—