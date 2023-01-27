The Jerusalem Post: Число погибших при теракте у синагоги в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек
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Число погибших в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек, сообщила The Jerusalem Post.
По имеющейся у издания информации, на данный момент речь идет по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. Медики оказывают первую помощь раненым, передает ТАСС.
Тем временем пресс-служба израильской полиции сообщила, что нападение со стрельбой в Восточном Иерусалиме, предварительно, является террористической атакой в синагоге в районе Неве-Яаков, стрелявший нейтрализован.
Ранее медслужба Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме погибли пять человек, еще десять получили ранения.
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