 

The Jerusalem Post: Число погибших при теракте у синагоги в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек

27.01.2023, 23:10, Новости дня
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Число погибших в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме достигло восьми человек, сообщила The Jerusalem Post.

По имеющейся у издания информации, на данный момент речь идет по меньшей мере о восьми погибших и десяти пострадавших. Медики оказывают первую помощь раненым, передает ТАСС.

Тем временем пресс-служба израильской полиции сообщила, что нападение со стрельбой в Восточном Иерусалиме, предварительно, является террористической атакой в синагоге в районе Неве-Яаков, стрелявший нейтрализован.

Ранее медслужба Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме погибли пять человек, еще десять получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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