Вице-спикер Совфеда Косачев: Теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно циничен и отвратителен

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен.

Косачев подчеркнул в своем Telegram-канале, что терроризм неприемлем никогда и нигде, а теракт в синагоге Иерусалима в День памяти жертв Холокоста особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. В заключение сенатор выразил солидарность с Израилем.

Ранее в полиции Израиля сообщили, что произошедшее в пятницу вечером нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, в результате которого, по предварительным данным, погибли восемь человек, является террористической атакой, стрелявший нейтрализован.

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