“Я алкоголичка!”: Кравченко призналась в выходе на сцену “под пивом” после скандала

Недавно российская актриса и звезда сериала “Сваты” Татьяна Кравченко угодила в скандал. Ее коллега Стас Садальский обвинил ее в алкоголизме. Якобы Кравченко во время навогодних прадников “загудела” и пропала, чтобы открыть ее дверь, пришлось вызывать спасателей. Устав от выпадов в свой адрес, Кравченко даже отказалась выходить на сцену, сорвав спектакль. В ответ Садальский публично оскорбил ее. Он заявил, что актрисе наплевать на своих поклонников.

Впрочем, позже Кравченко призналась, что все ее руководители в театре были в курсе того, что она не будет участвовать в спектакле, но это осталось уже незамеченным.

Кравченко прокомментировала столь серьезные обвинения. Для этого она появилась в эфире программы Бориса Корчевникова “Судьба человека” на “России 1” и дала откровенное интервью, в том числе об отношениях с алкоголем. В ответ на обвинения Садальского актриса отметила, что ему самому нужна помощь. Также Кравченко припомнила, что журналист уже оскорблял подобным образом Татьяну Васильеву, так что такое его поведение не удивительно.

“Ладно бы я одна такая, он только меня так, что я алкоголичка и все такое… Хотя жрет-то он так, что будь здоров!” – заявила Кравченко.

Акриса также сделала признание по поводу своего образа жизни, По ее словам, она никогда не выходила на сцену “даже под пивом”. При этом в актерской среде, по словам звезды сериала “Сваты”, нет абсолютно непьющих людей. “Выпивают все”, – заключила она.