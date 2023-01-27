 

“Я алкоголичка!”: Кравченко призналась в выходе на сцену “под пивом” после скандала

27.01.2023, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно российская актриса и звезда сериала “Сваты” Татьяна Кравченко угодила в скандал. Ее коллега Стас Садальский обвинил ее в алкоголизме. Якобы Кравченко во время навогодних прадников “загудела” и пропала, чтобы открыть ее дверь, пришлось вызывать спасателей. Устав от выпадов в свой адрес, Кравченко даже отказалась выходить на сцену, сорвав спектакль. В ответ Садальский публично оскорбил ее. Он заявил, что актрисе наплевать на своих поклонников.

Впрочем, позже Кравченко призналась, что все ее руководители в театре были в курсе того, что она не будет участвовать в спектакле, но это осталось уже незамеченным.

Кравченко прокомментировала столь серьезные обвинения. Для этого она появилась в эфире программы Бориса Корчевникова “Судьба человека” на “России 1” и дала откровенное интервью, в том числе об отношениях с алкоголем. В ответ на обвинения Садальского актриса отметила, что ему самому нужна помощь. Также Кравченко припомнила, что журналист уже оскорблял подобным образом Татьяну Васильеву, так что такое его поведение не удивительно.

“Ладно бы я одна такая, он только меня так, что я алкоголичка и все такое… Хотя жрет-то он так, что будь здоров!” – заявила Кравченко.

Акриса также сделала признание по поводу своего образа жизни, По ее словам, она никогда не выходила на сцену “даже под пивом”. При этом в актерской среде, по словам звезды сериала “Сваты”, нет абсолютно непьющих людей. “Выпивают все”, – заключила она.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.23 / Скандалы: Судьба наследства Инны Чуриковой

12.03.21 / От презентации Рубан до украшений от Маниович: дайджест fashion-новостей недели

24.08.20 / Кристина Асмус, Клим Шипенко и другие выбрали победителей фестиваля “Короче”

05.10.21 / Исследователи заявили, что нашли реальный Ноев Ковчег и гору Синай

04.06.21 / TikTok только что дал себе разрешение на сбор биометрических данных о пользователях в США, включая «отпечатки лица и голоса».

14.04.22 / Старые видеокассеты стали золотой жилой для австралийских коллекционеров

05.06.21 / Козероги, Овны и не только: знаки зодиака, которые не возвращаются к бывшим

27.01.22 / Мнение: Внутривидовая борьба в окружении Тихановской

04.08.20 / Мнение: Великобритания разжигает русофобию на деньги российских олигархов

01.04.22 / Почти все депутаты Госдумы подали декларации о доходах за 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика