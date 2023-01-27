 

“От старости не убежишь!”: исколотая десятками игл Довлатова превратилась в скукоженную Гурченко

27.01.2023, 22:45, Разное
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Российская радиоведущая Алла Довлатова более 30 лет в профессии. При этом ей важно выглядеть всега красиво, ведь она “раьотает еще и лицом”, ее эфиры транслируются в Сети. Именно поэтому 51-летняя Довлатова регулярно прибегает к косметическим процедурам.

Недавно Алла Довлатова сделала блефаропластику верхних век и липофилинг, но на этом не стала останавливаться. На днях она предстала перед поклонниками вся исколотая десятками игл на кресле у косметолога. Было заметно, что множество уколов причиняют ей боль и дискомфорт, ведь она постоянно морщилась.

На этот раз Алла Довлатова сделала себе процедуру под названием “фронт-лифт”, ботулинотерапию лба и мжбровной зоны, а также контурную пластику орбиты для подъема линии брови и придания глазам миндалевидной формы. По словам мастера, это серьезно омолаживает и украшает.

Однако поклонникам не понравились такие манипуляции с лицом Аллы Довлатовой. Многие решили, что она злоупотребляет процедурами и скоро превратится в скукоженную Гурченко.

“Нет, спасибо. Стареем естественно! От старости не убежишь”; “Когда нет денег, можно себе позволить красиво постареть”; “Дать бы вам денег, и каждая пошла бы”; “Вы же недавно подтяжку делали. Зачем так часто? Затянет, не остановитесь. Не дай бог сделать из лица то, что сделала Гурченко, да и не только она. Вы красивая молодая женщина, не переусердствуйте”, – написали фолловеры.


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