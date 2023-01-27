 

Нулевые возвращаются: платья и комбинезоны с капюшонами снова в тренде

27.01.2023, 22:35, Разное
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Судя по новым коллекциям именитых дизайнеров, в мире моды намечается новый тренд на капюшоны. В ассортименте не только привычные худи, но также и платья с капюшонами. Удивительно, что при наличии такой детали можно создавать весьма элегантные и современные образы.

Разнообразие луков

Изделия с капюшонами могут показаться причудливыми только на первый взгляд.

Но если мы вернемся в нулевые и вспомним образ певицы Кайли Миноуг из клипа Can’t Get You Out of My Head, то поймем, что на самом деле это один из ретро-трендов.

Женские образы с покрытой головой смотрятся очень женственно и одновременно соблазнительно.

Особенно когда платья идут с разрезами или оголяют некоторые части тела, к примеру спину. Кстати, это могут быть также и кофты с капюшонами.

Простые платья свободного (либо прямого) кроя с капюшонами позволяют сделать лук по-домашнему уютным.

Такие изделия хорошо интегрируются в луки в стиле кэжуал. Их лучше сочетать со спортивной обувью, например кроссовками или кедами.

Если у вас нет одежды с капюшоном, не отчаивайтесь. Пока на улице достаточно прохладно, то вам на помощь придут снуды или широкие длинные шарфы.

Их можно как сочетать с верхней одеждой, так и создавать образы для офиса или посещения гостей, к примеру комбинируя со свитерами, платьями и другой одеждой.


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