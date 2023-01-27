Один и тот же наряд выглядит по-разному с аксессуарами и без: как добавить красочные драгоценности и бижутерию в свой модный образ

Один и тот же наряд будет выглядеть по-разному с аксессуарами и без них. Украшения придают нотку роскоши даже самой простой и лаконичной одежде. Но чтобы получить желаемый эффект, их нужно уметь подбирать. В статье мы расскажем, как добавить красочные драгоценности и бижутерию в свой модный образ.

Комбинируйте камни разного цвета

Сочетайте украшения с камнями разных оттенков. Это поможет вам максимально использовать цвет в своем образе. Задумайтесь о создании гармоничной цветовой гаммы. Подбирайте камни таким образом, чтобы их оттенки сочетались между собой.

Если вы верите в магические свойства кристаллов, то учитывайте рекомендации специалистов по астрологии и эзотерике. Некоторые сочетания драгоценных камней считаются неблагоприятными. Например, ношение бриллиантов с жемчугом или топазов с изумрудами может иметь негативные последствия. Если вас беспокоят такие вещи, то узнайте, какие комбинации одобряются экспертами.

Носите “свой” камень

При выборе украшений очень важно найти “свой” камень. Так называется кристалл, который будет работать в качестве оберега. Его можно выбрать по имени, знаку зодиака или дате рождения. Вы также можете подобрать камень, который подходит для вашего возраста или профессии. Соблюдение этих рекомендаций имеет большое значение для людей, верящих в силу камней.

Однако советы астрологов и эзотериков не должны вас ограничивать. Бывают случаи, когда люди выбирают кристаллы в соответствии со всеми рекомендациями, но “идеальный” камень не радует глаз и причиняет моральный дискомфорт.

Полагайтесь на свои ощущения. Если украшение с кристаллом соответствует вашим эстетическим вкусам, и вы хорошо себя чувствуете при его ношении, то это и есть “ваш” камень.

Дополните повседневный образ

Драгоценные камни сделают ваш повседневный наряд роскошным и шикарным. Обычные джинсы или простое черное платье будут выглядеть гораздо привлекательнее, если вы дополните их украшениями.

Если вы хотите добавить драгоценные камни в свой повседневный образ, то их нужно правильно подбирать. Следует отдавать предпочтение изделиям, которые достаточно прочны и не натирают кожу. Эксперты советуют выбирать камни с высокой твердостью, такие как бриллианты, рубины и сапфиры.

Избегайте мягких камней. К ним относятся опалы, аквамарин и жемчуг. Их не рекомендуется носить каждый день, так как они легко повреждаются. Такие изделия лучше оставить для особых случаев.

Подчеркните свои руки

Кольца не являются основным аксессуаром, который сразу бросается в глаза. Но они помогут вам подчеркнуть красоту пальцев и маникюра. Это тонкий способ добавить цвет в ваш наряд. Поиграйте с дизайном колец и оттенками камней. Это поможет вам создать уникальные комбинации.

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Если вы много работаете руками, то будьте осторожны с мягкими камнями. В таких случаях лучше выбирать кристаллы с более высокой твердостью.

Если у вас есть любимое кольцо с мягким драгоценным камнем, то вы можете надевать его в торжественных случаях или в нерабочие дни.

Играйте с формами камней

Различные формы камней подчеркивают их цвет. Это необходимо учитывать при выборе украшений.

Если вы хотите создать эффектный и экстравагантный образ, то выбирайте камни темных оттенков в форме змеи или треугольника. Это могут быть бриллианты цвета соли с перцем или оникс.

Если вы предпочитаете нежный и женственный стиль, то вам подойдут светлые кристаллы классической формы. Вы можете выбрать украшения с грушевидным или овальным розовым сапфиром или аметистом.

Кристаллы в виде многогранника выглядят привлекательно. Но если вы хотите получить больше сияния, то выбирайте камни с гладкой и круглой огранкой. Они имеют максимальный блеск.

Эффектные украшения для особых случаев

Если вы наряжаетесь на торжественное мероприятие, то заявите о себе с помощью красочных аксессуаров. В особых случаях не стоит надевать мелкие и утонченные украшения, они больше подойдут для повседневности. Выбирайте крупные, яркие и эффектные изделия.

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Ожерелье из ярких камней поможет подчеркнуть красивый вырез на вашем платье, а гладкая прическа позволит вам продемонстрировать яркие серьги.

Однако не стоит перегружать свой образ. Если вы надеваете несколько украшений, то делайте акцент лишь на одном из них. Остальные изделия должны быть более приглушенными.

Экспериментируйте с браслетами и ожерельями

Украсьте свой повседневный образ множеством браслетов. Играйте с их текстурой, формой и шириной. Сочетайте тонкие украшения с толстыми.

Вы также можете варьировать длину и текстуру ожерелий. Сочетайте сдержанные украшения и изделия с яркими камнями, чтобы добавить в свой образ больше цвета.

Украшения для монохромного образа

Подчеркните монохромный образ украшениями с драгоценными камнями. Добавьте кристалл под цвет одежды, чтобы придать наряду больше блеска и текстуры.

В монохромном наряде детали необязательно должны быть одного цвета. Например, вы можете выбрать камень рубинового оттенка, который станет ярким акцентом на фоне более сдержанной цветовой гаммы.

Заключение

Удачно подобранные украшения с красочными камнями способны преобразить ваш облик. Перечисленные правила помогут вам гармонично вписывать яркие и блестящие кристаллы в ваш образ.