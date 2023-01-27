 

Лидера группы Little Big Прусикина признали иноагентом

27.01.2023, 21:50, Новости дня
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Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов лидера группы Little Big Илью Прусикина и еще четырех человек.

Распоряжениями Минюста РФ в реестр иностранных агентов включены лидер группы Little Big Илья Прусикин, а также Фидель Агумава, Эрдни Омбадыков, Рафиса Кашапова и Дарья Серенко.

«Прусикин (признан иноагентом) получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.

В сообщении Минюста говорится, что Агумава (призан иноагентом) высказывался против СВО, занимался пропагандой ЛГБТ. Омбадыков (признан иноагентом) также выступал против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов (признан иноагентом) призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.

Серенко (признана иноагентом) собирала средства в поддержку ВСУ, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ. Она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением – иностранным агентом. Все фигуранты реестра проживают за границей, местонахождение Серенко не уточняется.

Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом) прокатился на скейтборде в виде креста, чем возмутил пользователей Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Напомним, участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из РФ в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему «звезды» в РФ уже никому не нужны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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