СМИ: Бразилия отказала Германии в поставке снарядов к танкам Leopard

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков, чтобы «не провоцировать россиян», сообщили СМИ.

Газета Folha de S.Paulo пишет, что Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии, передает РИА «Новости».

Со ссылкой на источники в министерстве обороны и политических кругах газета пишет, что решение отказать Берлину было принято неделю назад на встрече президента Лулы да Силвы с министром обороны.

Собеседники издания сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard-1 стоимостью около 4,9 млн долларов США.

По данным издания, «Лула отказался, аргументируя это тем, что не стоит провоцировать русских». Как пишет газета, Бразилия, несмотря на то, что она осудила в ООН спецоперацию РФ на Украине, «сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России».

Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard-1 и сама производит для них снаряды калибром 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard-1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard-2 (120 мм), может указывать на планы Берлина передать Украине и этот тип вооружений.

Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard-2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard-2 типа A6 из запасов бундесвера.

Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 до конца марта.

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