Некто из «Азова» якобы раскрыл подробности о сожжении жителей Мариуполя

Военнослужащий нацбатальона «Азов» некий Анатолий Килюшик с позывным Швейк якобы раскрыл подробности о расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя.

Килюшику 26 лет, он дал признательные показания в убийстве мирных жителей Мариуполя, информирует Telegram-канал проекта «Трибунал».

Швейк расстреливал гражданских людей в спины автоматными очередями и поджигал здания с живыми горожанами внутри, утверждают в России.

«Я – младший сержант Килюшик Анатолий Васильевич, 17 апреля 1996 года рождения, находился 10–11 апреля на позиции отель «Здоровье» для усиления морской пехоты и смежных сил. Вечером примерно в 23–24 часа я отправился с бойцами Психом и Зумером в подвал, который находился в бывшем полицейском участке», – рассказал он в ролике.

Он пояснил, что по прибытию другой боевик сообщил ему о задержании двух военнослужащих ВС России, гражданского в военной форме и двух гражданских в гражданской одежде. Начальник Швейка по позывному Дос приказал ликвидировать «предателя» – гражданского мужчину в форме. После этого Килюшик вместе с Психом отвел указанного пленника в подъезд другого дома и выстрелил ему в спину очередью из МП-5.

Килюшик также рассказал о поджоге спортивной школы, в которой находились гражданские. Поджог проводился вместе с боевиком с позывным Малибу. Он пояснил, что не знает судьбы людей, находившихся в здании, этих людей не выводили из строения, но перед поджогом им кричали о пожаре.

Швейк уточнил, что никто из нацбата не стал проверять, как много гражданских в здании, они просто начали поджигать.

Также в канале опубликованы видеозаписи с признаниями Килюшика. Подробности изложены на неком сайте «Трибунала».

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