Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».

Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».

Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.

Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.

—