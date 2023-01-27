Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».
Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».
Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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