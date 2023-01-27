 

Медслужба Израиля «Красный щит Давида»: В результате стрельбы в Иерусалиме пять человек погибли и десять пострадали

27.01.2023, 21:49, Новости дня
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В результате нападения со стрельбой в Иерусалиме пять человек погибли, еще десять получили ранения, сообщила пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом» («Красный щит Давида», МДА).

В службе указали, что на месте было пять погибших, медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени, передает ТАСС.

В свою очередь издание The Times of Israel сообщило, что в пятницу вечером в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло нападение со стрельбой, в результате которого по меньшей мере десять человек получили ранения. По имеющимся у издания сведениям, пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как отмечает издание, согласно поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован. Полиция от комментариев на данный момент воздерживается.

Напомним, в октябре минувшего года Армия обороны Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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