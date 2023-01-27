 

Бритни Спирс считает, что фанаты “зашли слишком далеко”, вызвав полицию к ее дому

27.01.2023, 21:32, Разное
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Поклонники начали по-настоящему переживать за эмоциональное и психическое состояние Бритни Спирс. На днях они даже вызвали полицию к дому популярной певицы. Поводом для беспокойства стало то, что Спирс в очередной раз удалила свой аккаунт в социальных сетях. Некоторые и вовсе предположили, что супруг звезды, Сэм Асгари, “взял ее в рабство”. После этого исполнительница обратилась к фанатам и попросила уважать ее частную жизнь. 

Я очень люблю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою частную жизнь вторглись, – написала она в соцсетях.

Когда полиция приехала к дому певицы, то не обнаружила никаких признаков того, что Бритни Спирс в опасности. Такая чрезмерная забота разозлила исполнительницу. Спирс рассказала, что сотрудники полиции, подойдя к ее воротам, поняли, что проблем нет, и немедленно ушли. Исполнительница добавила, что ей стало неприятно, когда этот инцидент попал в заголовки СМИ. Бритни назвала это “издевательством”. Она также заявила, что разочарована тем, что многие издания “снова представили ее в плохом и несправедливом свете”. Певица выразила надежду, что впредь поклонники будут больше уважать ее личные границы. 

В этот период своей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так сильно забочусь, смогут уважать мою личную жизнь в будущем.

Ранее все обсуждали поведение Бритни Спирс в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе. Фанаты как раз таки и напомнили правоохранителям о недавнем случае, когда певица устроила скандал в ресторане. Тогда звезду возмутило, что другие посетители обращают на нее слишком много внимания, и от переживаний у нее сдали нервы. Как только Спирс начала ругаться, ее 28-летний супруг сразу же покинул заведение.


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