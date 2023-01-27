 

Избранница Джеффа Безоса впервые рассказала об отношениях с миллиардером

27.01.2023, 21:31, Разное
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Лорен Санчес, возлюбленная миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, впервые подробно рассказала об их отношениях. Женщина дала интервью Wall Street Journal и поговорила с журналистом Дереком Бласбергом. Санчес обсудила совместные ужины с детьми и бывшим мужем, бизнес и грядущей полет своего возлюбленного в космос.

Жить с Джеффом Безосом — это каждый день проходить мастер-классы, – поделилась Лорен.

По словам 53-летней Санчес, она многому учится у Безоса. Бизнесмен помогает ей в работе и каждый день проводит “мастер-класс” по ведению бизнеса. Безос дает ей советы по самым разным вопросам: от управления компанией до планирования встреч. Сейчас состояние самого Безоса оценивается в 120,7 миллиардов долларов.

Чему он действительно меня научил, так это менеджменту. Я провожу много встреч, и раньше всегда выступала на них первой. Однажды он сказал мне: “Нет, нет и еще раз нет. Ты босс. Ты говоришь последней. Сначала позволь всем высказаться, чтобы твое мнение не повлияло на их слова”, – вспомнила она один из его советов.

Лорен отметила, что Джефф также советовал ей не проводить совещания длительностью более часа и просить помощника составлять конспект в процессе встречи. Джефф Безос и Лорен Санчес встречаются с 2019 года. На момент начала романа оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

Нам нравится быть вместе. Мы путешествуем вместе. Мы работаем вместе. Мы все время вместе, – подытожила Санчес.

Напомним, в 2021 году с площадки Launch Site One на ранчо 57-летнего Джеффа Безоса в Техасе в 16:11 по московскому времени космический корабль New Shepard компании Blue Origin с четырьмя пассажирами на борту отправился в суборбитальный космический полет. Вместе с основателем компании Amazon на высоту 100 километров впервые поднялись и другие туристы: его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк (она прошла отбор в программу женщин-космонавтов в 1961 году, но так и не попала в космос), а также 18-летний студент Оливер Дэемен, который получил свое место по результатам аукциона.


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