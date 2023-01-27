 

Наевшаяся растений Волочкова забилась в припадке на глазах у дочери: Не может успокоиться

27.01.2023, 21:23, Разное
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Анастасия Волочкова отметила день рождения неделю назад, но балерина разобрала еще не все фото и видео с торжества. Она до сих пор продолжает показывать поклонникам, что из интересного произошло на ее празднике, на котором собрались ее самые близкие друзья.

Например, недавно Волочкова поделилась с подписчиками в популярной соцсети видеозаписью, на которой гости и сама танцовщица собрались вокруг букета белых роз. В какой-то момент у балерины, которая стояла рядом со своей дочерью, случился приступ смеха. Такой припадок продолжался довольно долго.

Под видео Анастасия оставила текст, в котором объяснила: она громко рассмеялась из-за того, что букет белых роз в форме шара – это торт. “Я думала, что они из глазури и решила откусить лепесток”, – призналась балерина. Выходит, 47-летняя звезда наелась на торжестве не только вкусных блюд, но и растений.

Интернет-пользователи как всегда беспощадны по отношению к Анастасии Волочковой. “Целый год теперь про это рассказывать будет”, “Имитация бурного веселья”, “Неделя прошла, она никак не может успокоиться”, “Такое наигранное веселье”, – прокомментировали подписчики публикацию танцовщицы.


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