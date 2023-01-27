“Вторичная опухоль”: врач не стал утаивать страшное после слухов о рецидиве рака у Вайкуле

В прошлом году появилась информация о том, что у 68-летней Лаймы Вайкуле случился рецидив рака груди, который она победила в 1990-х. Якобы артистка летала в Америку как раз для того, чтобы встретиться с врачами. Сама певица не подтверждала слухи об ухудшении ее состояния.

Врач говорят, что рак груди не является приговором, поскольку его реально победить. Вайкуле тому пример. Правда, от рецидива никто не застрахован. Врач-онколог Михаил Мяснянкин не стал утаивать страшную информацию. “Могут возникать вторичные опухоли в прооперированной молочной железе, но иногда это бывает не связано с тем лечением, тип опухоли может быть другой”, – приводит слова эксперта Пятый канал.

В случае рака молочной железы врачи подбирают пациенту индивидуальное лечение. В таком случае высоки шансы одержать победу над коварной болезнью. Конечно, немаловажно выявление онкологии на ранней стадии. Так что вполне возможно прожить без рецидивов рака десятки лет.

Ранее в Сети обсудили внешний вид Лаймы Вайкуле. Публика заметила, что в последнее время артистка очень изменилась. Мол, исполнительница хита ”

Я вышла на Пикадилли” больше не похожа на себя. Что случилось с певицей, писали “Дни.ру”.