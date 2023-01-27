 

SwebbTV – как можно скорее — «Шведские демократы» призвали к поставкам танков на Украину

27.01.2023, 21:20, Разное
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Партия «Шведских демократов» призывает как можно быстрее передать Киеву танки, передаёт SwebbTV. Правые политики подвергли критике нежелание шведского правительства передать Украине тяжёлую военную технику. По их мнению, в вопросе поставок танков Швеция должна «идти рука об руку» с другими странами Европы.


AP

Партия «Шведских демократов» хочет пойти дальше правительства Швеции и «без промедления» отправить танки на Украину. В интервью Шведскому Радио официальный представитель «Шведских демократов» по вопросам оборонной политики и заместитель председателя комитета по обороне Свен-Улоф Сельстрём заявил, что его партия хочет отправить танки на Украину. Причём, по мнению политика, это должно произойти «как можно скорее». Сельстрём убеждён, что танки необходимы для того, чтобы отвоевать территории. На вопрос, не может ли это привести к обострению вооружённого конфликта, он лишь переложил вину на Россию, передаёт SwebbTV. 

В настоящее время Швеция не намерена передавать Киеву танки Leopard, которые также называются Strv 122. Об этом ранее заявлял министр обороны Швеции Пол Йонсон. Однако не исключено, что этого не произойдёт в будущем. Такой подход «Шведские демократы» подвергли критике, они считают, что Украина «именно сейчас» нуждается в танках. По словам представителя партии, процесс передачи танков «необходимо ускорить», поскольку Швеция в этом вопросе должна «идти рука об руку» с другими странами Европы и Скандинавии. Тем не менее Свен-Улоф Сельстрём доволен тем, что новое шведское правительство отправляет на Украину современное оружие. По его словам, предыдущее правительство отправляло в основном излишки оборудования, пишет SwebbTV.


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