Босоножки или туфли? Как правильно подобрать обувь для роскошного вечернего платья

Чтобы создать стильный и гармоничный вечерний образ, важно подобрать правильную обувь к выбранному вами платью. Какую именно, зависит от многих факторов: начиная от материала одежды и заканчивая комплекцией девушки. Разбираемся в модных правилах.

Материал платья и обувь

Чтобы не было дисбаланса в образе, не совершайте одной из самых распространенных ошибок: не сочетайте открытую обувь с тонкими ремешками с платьем из грубого плотного материала. Запомните простое правило: чем более легкий у вас наряд — тем менее массивной должна быть обувь.

Простой пример. Если на вас струящийся легкий сарафан, создающий легкий и воздушный образ, тогда отдавайте предпочтение элегантным туфлям или босоножкам: на шпильках, с тонкими ремешками и перепонками. Если же вы надеваете вязаное платье, тогда больше будут уместны закрытые туфли на относительно широком каблуке.

Длина платья

Если вы надеваете короткое платье, тогда основной акцент будет на ноги. В связи с этим можно подбирать более массивную обувь. Например, это могут быть туфли или босоножки на высоком каблуке или на танкетке. Если нужно добавить в образ больше озорства, молодежности, тогда рассмотрите вариант босоножек на массивной тракторной подошве.

Если у вас в платье в пол, то очевидно, что подойдут туфли или босоножки на каблуках. А вот кроссовки в данном случае неуместны.

Декор одежды

Чтобы образ не получился перегруженным, желательно, чтобы щедро было декорировано блестками, пайетками и т. д. что-то одно – либо платье, либо обувь. Если у вас, к примеру, блестящий наряд, тогда подбирайте обувь нейтрального цвета в стиле минимализм, без украшений. Если же у вас строгое лаконичное платье без декора, тогда рассмотрите обувь с блестками, пайетками и т. д.

Цвет платья

Если у вас маленькое черное платье, тогда вы можете сочетать его с любой обувью: хоть с босоножками, хоть с туфлями. В плане цветовой гаммы больше подойдет обувь красного или черного цвета (если нужен тотал лук). Универсальный вариант туфель, подходящий к платьям любых цветов — это бежевый. Такая обувь смотрится как продолжение ноги, зрительно вытягивает силуэт.

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Если на вас синее, голубое или бирюзовое платье, то знайте, что необходимо добавить яркий акцент. Подойдет либо фиолетовая, либо желтая обувь.

Если на вас фиолетовое платье, тогда отдайте предпочтение черной обуви. когда наряд желтого цвета, тогда лучше подобрать и обувь того же оттенка. Если же нет такой возможности, тогда используйте нейтральный белый цвет.

Золотистые и серебристые туфли можно сочетать с платьем без принта и без декора, поскольку сама по себе такая обувь станет акцентной деталью в образе. Обратите внимание на сочетание материалов: например, шелковое платье красиво гармонирует с шелковыми туфлями.

По фигуре и комплекции

При выборе обуви учитывайте не только фасон платья, но также и свою комплекцию. Если у вас маленький рост, тогда вам больше подойдет обувь на каблуках. Чтобы казаться выше и стройнее, отдавайте предпочтение туфлям нюдового оттенка.

Если вы высокая, тогда смело можете выбирать балетки, мокасины, босоножки на плоской подошве или туфли-лодочки в классической вариации (на низком устойчивом каблуке).

Если у вас пышная комплекция, то обувь на шпильках замените на туфли на толстом каблуке высотой сантиметров в восемь. Избегайте перепонок и ремешков в районе щиколотки. Эта деталь визуально обрежет вам ноги. Вам нужно подбирать туфли с глубоким округлым вырезом. Если же хочется использовать обувь на тонкой шпильке, тогда пускай она будет на платформе спереди.

Если у вас большой размер ноги, то не используйте обувь нюдового цвета. Визуально уменьшить размер ноги можно с помощью туфель темного оттенка с округлым носом.