 

Свитер-оверсайз или толстовка с капюшоном: лучшие топы, которые стильно дополняют комбинезон

27.01.2023, 21:13, Разное
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Комбинезоны — мастхэв сезона весна-2023. С этой удобной стильной одеждой можно создавать эффектные образы. Только важно правильно подобрать верх к такому предмету гардероба. Рассматриваем самые лучшие топы.

Худи с капюшоном

Если на улице достаточно прохладно и если нужно создать повседневный образ, тогда надевайте под низ худи с капюшоном. В такой одежде вы точно не замерзнете и не будете бояться ветра и осадков. Дополните лук спортивной обувью: например, высокими кедами или кроссовками. Не ставьте за цель подобрать худи в тон к комбинезону. Они могут быть разных, но нейтральных оттенков.

Свитер

Если у вас джинсовый комбинезон, тогда сочетайте его с вязаным свитером. Пусть последний будет немного оверсайз – для создания неформального образа в стиле кэжуал. Из обуви также подойдет что-то спортивное: кеды на тракторной подошве или высокие кеды (еще один тренд текущего года).

Футболка

Если на улице тепло, то можно отдавать предпочтение изделиям с коротким рукавом. Универсальный вариант — это футболка. Она может быть трикотажной и облегающей, если у вас комбинезон свободного кроя, не обтягивающий фигуру. Чтобы сделать образ более ярким и запоминающимся, используйте футболку яркого насыщенного оттенка (можно с принтом).

Кроп-топ

Если вы можете похвастаться подтянутой стройной фигуройи накачанным прессом, тогда используйте кроп-топ. Он может быть как с бретелями, так и без. Очень нарядно и стильно смотрится тотал лук: но не в черном, а в белом цвете. В такой одежде вы точно будете ловить на себе восхищенные взгляды.

Рубашка

Мы привыкли видеть и рассматривать исключительно комбинезоны из денима. А почему бы не присмотреться к аналогам из кожи? С такими изделиями можно создавать более строгие и формальные образы. В данном случае комбинезон рекомендуется сочетать с рубашкой на пуговицах с отложным воротником.


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