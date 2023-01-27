Мнение: Вклад Второй Башни

А ведь нельзя сказать, что это “СВО” не готовили. Тут, кстати, еще одно отличие от ВОВ, или, по крайней мере, от мифа о ВОВ: если про 1941 год принято горько стенать, что та война была жутко “внезапной”, что “Советский Союз застали врасплох”, когда он вовсю вел мирную жизнь и ни о чем не подозревал (а 25 тысяч танков, больше, чем у всей тогдашней Европы в разы, видимо, наклепал просто так, машинально) – то про “СВО” так уже никак не скажешь. К ней готовились – и готовились не только в чисто военном отношении.

Был, очевидно, разработан целый план пиар-мероприятий, призванных, по всей видимости, “учесть ошибки” предыдущих войн, которые вела уже сама РФ – прежде всего, видимо, чеченских. Очевидно, что этот план в деталях проработала команда С.Кириенко (а кого ж еще). И там была и полицейская, карательная часть, и даже “креатив” – естественно, в той мере, в какой вообще креатив доступен держимордам. На языке современной подкремлевской “политологии” это должно было бы обозначаться как “вклад второй (либеральной) башни”.

И это как раз к вопросу о чаемом многими “конфликте башен Кремля”. На деле так называемая “вторая башня” тоже активно участвовала в разработке “операции” – причем делала это с огоньком и с выдумкой. Если “силовая башня” тупо рисовала стрелки на карте – куда двигать колонны и где высаживать десанты, то “либеральная башня” заранее продумывала, как купировать протесты и как наиболее эффективно заморочить головы пролам, то есть – подавить в зародыше любые волнения в тылу.

В “полицейской” части (явно держа в голове чеченские войны 90-х) было явно решено “не церемониться” и не договариваться, не сдерживать, не цензурировать – а просто уничтожить все источники “крамолы” в СМИ – как на федеральном уровне, так и в регионах (там, где они еще как-то тлели). Одним махом закрыли “Эхо Москвы”, “Новую газету”, запретили Фейсбук, Твиттер и Инстаграмм, а в регионах, где собственно сколь-нибудь оппозиционных СМИ практически и не было, просто стали хватать и “закрывать” отдельных (тоже измеряемых в штуках) оппозиционных журналистов.

Одновременно, наплевав на логику и здравый смысл, продлили режим запрета в России не только митингов, но и даже одиночных пикетов “в связи с опасностью эпидемии”! Этот запрет, кстати, и по сей день действует.

Совершенно диковинный (и дикий) “креатив”, в котором явно чувствуется рука хаббардианца Кириенко (держиморды бы до такого просто не додумались) – внезапно реализованный явочным порядком полный запрет пацифизма и пацифистской риторики. Я грешным делом даже подумал, что это в АП Галковского пересмотрели – он давно в этом плане расхваливал своих любимых “англичан”, указывая, что пацифизм те используют исключительно вовне, поддерживая его в сопредельных государствах, а у себя в стране якобы давят совершенно беспощадно.

Но так или иначе, в РФ решили скопировать “англичан” и в этом – наплевав даже на то, что им приходится раздавить сапогом усвоенную всеми совками (составляющими 83% населения РФ) с детского сада СОВЕТСКУЮ манеру “борьбы за мир” как единственно возможную вообще в государстве. По сути, в РФ последние 11 месяцев происходит жесточайший разрыв со всеми советскими практиками (в период СССР слово “мир” на плакатах было едва ли не более употребительным, чем даже слово “партия”) – а плакаты в совке висели буквально на каждом здании и на каждом заборе.

Более того: борьбой с таким “поверхностным” пацифизмом “либеральная башня” не ограничилась: судя по статьям в последнем (!) оставшемся в РФ публицистическом журнале “Эксперт”, кремлевские пиар-технологи запустили свои щупальца глубже – в российскую историю, в том виде, в каком ее преподают в школах – и собираются произвести там свою революцию: взамен “советской” концепции, что “Россия – такая страна, которая всегда только защищалась и никогда не нападала первой” – предлагается противоположная: что Россия всегда была агрессивным государством, всегда охотно при любой возможности нападала на соседей, и, главное, ЧТО ЭТО ХОРОШО.

Исторические факты, безусловно, позволяют переписать историю России в данном ключе без особых проблем, и даже не потребуются какие-то фальсификации – достаточно будет лишь переставить акценты.

И вот – за слово “мир” в РФ сажают. Можно было бы ожидать, что такой резкий разворот на 180 градусов вызовет у нынешних российских граждан жесточайший когнитивный диссонанс… но, как видим, ничуть не вызвал. Получается, что в этом “либеральная башня” выиграла.

Наконец, “креативщики” из ЛБ (либеральной башни) озаботились даже “символикой для народа” – чем-то вроде свастики у гитлеровцев или красной звезды у большевиков. Им нужен был символ “спецоперации” – в идеале, видимо, чтобы люди могли нашивать его себе на буденовки, лепить на знамена, на стекло авто, вывешивать с балконов и т.п. – в общем, обозначать свою принадлежность к группе, разделяющей ценности СВО. Вот здесь, похоже, креативщиков подстерегал облом: выбранная ими буква Z оказалась чересчур провокативной. Кто-то говорит, что эта буква “слишком похожа на свастику” – и потому, дескать, народ ее в массе не принял. Возможно, что верна противоположная точка зрения – что Z все же недостаточно похожа, и поэтому народ ее не принял. Но, так или иначе, Z явно “не прижилась”. Фактически СВО сегодня для российского народонаселения остается “бессимвольной” и, следовательно, “без лица” – что явно не идет ей на пользу с точки зрения народного воодушевления.

Если же смотреть в целом за почти год, можно заметить, что, поскольку обе правящие “башни” в РФ столь же бездарны, сколь и аморальны – по факту качество внутреннего пиар-обеспечения кампании оказалось примерно таким же, как и качество ее военной составляющей. Успехи на фронтах всем видны, но и в плане пиара всё далеко не блестяще. Как нетрудно заметить, почти всё, что предложил “внутренний блок” для обеспечения “спокойствия в тылах”, имеет характер “заглушек”. Это не стройная ДРУГАЯ концепция – это “затыкание дыр, откуда с наибольшей вероятностью может политься дерьмо”. Однако любые заглушки имеют свойство отваливаться с течением времени – поскольку они по определению ВРЕМЕННЫ. Пацифизм в РФ еще поднимет голову (тем выше, чем грубее и откровеннее были запреты), а распространение информации в нынешнем мире и вовсе невозможно заткнуть пальцем. Фактически запретом “легальных” ЭМ и НГ креативщики Кремля открыли широкую дорогу вещанию УКРАИНСКИХ средств массовой информации – к кому и обращаются сейчас чаще всего россияне, ищущие каких-то альтернативных точек зрения.

Ну а предложить для символа “борьбы с Западом” ЗАПАДНУЮ букву… Нет, маразм в Кремле неискореним. И слава богу, конечно же.