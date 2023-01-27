 

Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»

27.01.2023, 20:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.

Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».

По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.

«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.

Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.

Ранее уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.

Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09.20 / Небольшая разница – WSJ рассказала, чем политика Байдена по отношению к Китаю будет отличаться от курса Трампа

25.10.21 / У России нет никаких отношений с НАТО – МИД РФ

15.10.21 / Эксперты представили анализ роста цен на iPhone

12.09.20 / Третья фаза – корреспондент CNN увидел, как РФ испытывает свою вакцину

02.10.20 / Цифровой юань может бросить вызов гегемонии доллара

18.02.22 / В Украине за сутки – почти 35 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

31.10.20 / Путин выразил соболезнования премьеру Греции в связи с землетрясением

02.01.22 / Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

10.02.21 / На Луне могут построить первый завод

24.05.21 / “Не делайте этого, они убьют меня”. Пассажиры рейса Афины – Вильнюс о диалоге Протасевича с бортпроводником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика