Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»

Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.

Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».

По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.

«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.

Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.

Ранее уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.

Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.

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