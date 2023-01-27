Писториус отверг запрос Киева о поставках истребителей (пока)
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Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью СМИ категорически отверг идею о поставке истребителей украинским властям.
«Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сообщил Писториус в беседе с Sueddeutsche Zeitung, комментируя запрос Киева на получение истребителей, передает РИА «Новости».
Писториус добавил, что подобные вооружения представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, имеют другой радиус действия и огневую мощь. В ином случае такой шаг был бы возможен.
Поставки Берлином танков Leopard Киеву не делают Германию стороной конфликта, поскольку ФРГ «не нарушает границ Российской Федерации». Министр подчеркнул, что «это так и останется».
Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что исключать возможность поставок Берлином Киеву истребителей нельзя.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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