Писториус отверг запрос Киева о поставках истребителей (пока)

Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью СМИ категорически отверг идею о поставке истребителей украинским властям.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сообщил Писториус в беседе с Sueddeutsche Zeitung, комментируя запрос Киева на получение истребителей, передает РИА «Новости».

Писториус добавил, что подобные вооружения представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, имеют другой радиус действия и огневую мощь. В ином случае такой шаг был бы возможен.

Поставки Берлином танков Leopard Киеву не делают Германию стороной конфликта, поскольку ФРГ «не нарушает границ Российской Федерации». Министр подчеркнул, что «это так и останется».

Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что исключать возможность поставок Берлином Киеву истребителей нельзя.

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