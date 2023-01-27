 

Комбриг Ходаковский рассказал о тяжелых боях в дачных поселках под Угледаром

27.01.2023, 20:28, Новости дня
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У дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон, сообщил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.

В первый день наступления ВС РФ «вгрызлись» в поселок достаточно глубоко, выбить ВСУ оттуда не удалось, и украинские военные сделали все, чтобы заблокировать наступление, написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам Ходаковского, это предместье Угледара стало «Куликовым полем в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».

Он сообщил, что в пятницу ВСУ пытались тремя группами взять опорный пункт в подвале одной «зажиточной дачи, хозяева которой подошли к постройке основательно, сами не понимая, что создают фортификационное сооружение».

«Противник быстро сообразил, что наши на две стороны слепы, и поспешили подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают, и запрашивали огонь на себя. Благо, что сохранялась возможность связи, и мы понимали, в каком положении оказалась блокированная группа», – рассказал командир «Востока».

«В ответ на запрос артиллеристы ударили по периметру, и противнику пришлось не сладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», – написал Ходаковский.

Ранее в ДНР заявили, что российским военным удалось закрепиться возле дачных поселков на окраине Угледара, территорию почти зачистили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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