Теперь официально: Рита Ора подтвердила слухи о тайной свадьбе с Тайкой Вайтити

Британская певица Рита Ора стала героиней утреннего шоу на iHeart Radio. Поводом для появления в эфире стал выход нового трека Риты “You Only Love Me”. Однако в программе Ора говорила не только о музыке и карьере, но и личных отношениях. Певица подтвердила, что она все-таки замужем за режиссером Тайкой Вайтити.

Да. Я решила держать свадьбу в тайне и держать все в себе. Это было именно так, как я хотела.

О самом бракосочетании Рита практически ничего не рассказала. Однако певица призналась, что они готовят роскошное мероприятие. На торжество будут приглашены все друзья и близкие для пары люди.

Это было мило и прекрасно. Приятно хранить некоторые вещи только для себя, иногда это мило и трогательно. Жаль, что это не так интересно. Когда-нибудь я устрою большую вечеринку.

Также певица отметила, что пока не готова менять фамилию. Она пообещала, что подумает об этом. Исполнительница сказала, что слишком много работала над развитием личного бренда.

Ранее Ора появилась на обложке глянца и призналась, что в течение шести лет они с мужем были лишь близкими друзьями. Нечто большее между звездами начало развиваться после ее переезда в Австралию, где оба работали над своими проектами. Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились, когда певица снималась в “Голосе”, а режиссер работал над картиной “Тор: Любовь и гром”. Они начали встречаться в марте 2021 года.