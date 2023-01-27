“В каждой песне есть изюминка”: Гарик Мартиросян о новом музыкальном шоу “Конфетка”

ТНТ запускает новое музыкальное шоу с вами и Мариной Кравец. Что это за шоу и в чем фишка?

Наше шоу называется “Конфетка”, и несмотря на соревновательный элемент, это очень добрый проект. Суть шоу в том, что мы даем реальный шанс творческим людям, которые писали песни и многие годы выкладывали свои клипы в интернет, наконец-то заявить о себе широко в эфире федерального канала ТНТ, раскрыться на глазах у всей страны. Механика шоу такая: ТНТ находит в интернете музыкальные клипы, которые редакторам канала показались забавными или перспективными. У кого-то интересные тексты песен, где-то сами авторы кажутся яркими персонажами. Главное: во всех есть изюминка, за которую можно зацепиться, чтобы превратить песню, которая пока все же звучит не так круто или не очень современно, а иногда даже немного нелепо, в настоящий эстрадный хит. Песни и клипы, которые мы отобрали для шоу, добавляются в одну базу, которую потом показывают звездам, и те ее перепевают.

А как происходит процесс превращения песни в “конфетку”? Кто над этим работает?

Ну, например, Николай Басков или Алексей Чумаков посмотрел все 20 видео и понял, какую именно песню мог бы исполнить, придумать для нее крутую аранжировку. Далее Алексей Чумаков идет в студию, работает там две недели над аранжировкой, вокалом, все это сводится и микшируется. А потом уже артист приезжает на ТНТ, где ему ставят номер с танцовщиками, музыкантами, декорациями. Все это, конечно, тоже репетируется и готовится. В итоге мы смотрим оригинальный клип, переделку от звезды, и спрашиваем: получилось ли сделать из песни “конфетку” или нет? В каждом выпуске – по пять клипов и столько же перепевок. Среди них мы будем выбирать победителя, который получит приз 300 тысяч рублей.

Это приятный бонус!

Да, мы пришли к выводу, что денежный приз нужен, поскольку в большинстве своем участвуют непрофессиональные музыканты. Эти деньги для них очень важны. На них они смогут записаться в студии или купить нужное оборудование, оплатить какие-то необходимые занятия. Насколько мне известно, большинство победителей решили вложить деньги в дальнейшее развитие своего творчества.

А кто именно отвечает за музыкальную часть? Кто работает со звездами, помогает им переделать песни?

Со звездами работают “Comedy’клабовцы” Зураб Матуа, Андрей Аверин и Паша Гавриленков. А также прекрасные музыканты Юрий Игнатов и Анатолий Мачуленко. Это самые главные люди на этом шоу, поэтому я считаю важным о них сказать. В каждый выпуск мы берем по пять клипов и выступлений, в общей сложности – это 40 (!) новых песен. Им приходится очень много работать! “Конфетка” могла бы существовать и в более серьезном поле, как обычное музыкальное шоу, куда приезжают неизвестные люди, представляют свои клипы, а звезды переделывают их песни в настоящие хиты. Я уверен, что всех удивит, как могут раскрыться звезды, у которых появляется совершенно новый музыкальный материал и драйв сделать что-то прикольное и хитовое на нашем шоу. Что делал на “Конфетке” Сергей Лазарев? А, что творил Алексей Воробьев? Николай Басков, Филипп Киркоров! Карина Кокс из группы “Сливки” поразила. А Сосо Павлиашвили? Оказывается, он очень органичен в роке! В рамках нашего шоу Сосо тоже поет в таком жанре… Это даже не рок, и не кавказская песня, а кое-что совершенно другое! У меня просто отпала челюсть, когда я это увидел.

Кто в итоге определяет победителя проекта?

Победителя определяют зрители в зале, а также наше звездное жюри: последнее слово как раз за нашими экспертами. Состав жюри будет меняться. Например, какое юмористическое шоу на ТНТ без Ольги Бузовой?! Она появится в нескольких программах. Будет Клава Кока. Не хочется никого обидеть, но Клава – одна из лучших, настоящее украшение нашего жюри. Даже не знаю, какие эпитеты подобрать, чтобы описать, насколько мы ее любим и ценим. Из парней будет Тимур Родригез. Описывать его данные и компетентность я не буду, все понимают, что Тимур – просто высший класс. Также появится Азамат Мусагалиев. Ему было тяжеловато, поскольку мы не даем жюри возможности много шутить, а все-таки акцентируемся на песнях и музыке. Но Азамат находил возможность проявить свой острый ум и чувство юмора. В жюри также будут Хабиб, Анатолий Цой.

То есть, это шоу можно смело назвать трамплином для неизвестных музыкантов?

Возможно. Мы потратили очень много сил и энергии, чтобы самые простые люди могли прославиться на всю страну благодаря творчеству. У многих, не буду отвечать за всех, но у многих практически не было такого шанса. Поэтому я считаю, что это очень справедливое и доброе шоу. Конечно, не буду говорить, что если бы не мы, у участников в принципе не было бы шанса в жизни. Но для меня очевиден тот факт, что телевидение все равно остается социальным лифтом, который может помочь стать большой звездой. И я надеюсь, что в шоу “Конфетка” так и будет, и люди из Интернета благодаря нашему проекту обретут большую популярность. Вы увидите, что некоторые звезды предлагают им спеть дуэтом, снять новый клип или продать песню. Вы даже не представляете, что будет происходить у нас на шоу!

Вы ведете шоу в тандеме с Мариной Кравец. В чем заключается ваша роль как ведущих?

Мы с Мариной Кравец оказались в кадре ровно потому, что в это музыкальное шоу решили добавить элемент юмора. Теоретически “Конфетку” могли вести совсем другие люди, но телеканал ТНТ пригласил нас, чтобы разбавить шутками все моменты общения жюри, зрителей и звезд с людьми из интернета. Марина фонтанирует юмором, я не останавливаюсь, члены жюри тоже не остаются в стороне и шутят, все веселятся.

А авторы веселятся? Как они реагируют на приглашение в такой проект? Ведь многие выкладывали свои песни очень много лет назад.

Некоторые из них, кстати, отказываются. Кто-то просто не хочет, чтобы его песню переделывали, кто-то стесняется. У нас был забавный случай с двумя мужчинами, которые все же приехали на шоу. Кстати, прекрасные парни, очень интересные. Так вот, они отказались, потому что не поверили, что им действительно с ТНТ пишут. Подумали, что это мошенники с какого-то левого аккаунта. Ответили: “Пусть Мартиросян и Кравец докажут, что такое шоу вообще существует”. Мы с Мариной записали видео, где сказали, что мы – настоящие и не собираемся никого обманывать. Это покажут потом в эфире. А сами ребята приехали и прекрасно выступили.

Кому в голову пришла идея такого шоу, как “Конфетка”? Вы выступаете в роли продюсера?

Здесь я расскажу о трех парнях, которые работают над “Конфеткой” и работали над “СамоИронией судьбы”. Это все дело рук Максима Ткаченко, Артема Сизых и Андрея Шелкова, которого все знают по Comedy Club и группе USB как Стаса, а еще он был участником легендарной команды КВН “Максимум”. Андрей родом из Красноярского края, как и Артем с Максимом, все эти годы они работали над сериалом “Бородач” и другими проектами, не только на канале ТНТ.

Кстати, про “СамоИронию”. Пожалуй, ни один проект не вызывал такого резонанса у зрителей. Его начали обсуждать (и почему-то критиковать) еще до того, как ТНТ показал его в эфире. Как вы к этому отнеслись?

Да, этот проект ошибочно окрестили ремейком, и поэтому открылось поле для критики. Ремейки уже были сделаны другими режиссерами в другое время, а у нас совсем не ремейк, а частичная пародия. Дело в том, что в нашем названии главное слово – это “самоирония”, отдельно существующее в русском языке. Мы именно этим и хотели подчеркнуть наше отношение: мы смеемся над собой, пародируем звезд ТНТ, их отношения – например, прекрасные отношения Павла Воли и Ляйсан Утяшевой – и многое другое. Самоирония касается не фильма Эльдара Рязанова, а нас самих.

Сейчас на ТВ очень большое количество форматов – музыкальных, юмористических. Много форматов самого юмора. Что близко лично вам? Прожарка, стэндап, миниатюры?

Буду банален, но скажу, что мне нравится, когда все сделано со вкусом. Мне нравится, например, как делает “Студия “Союз””: переделывает современные хиты под стиль 60-70-х, или даже диско. Они в этом очень искусны, и все это сделано у них с большим музыкальным вкусом. Мне вообще нравится музыкальный юмор, синтез шуток и песен, мне это очень близко и очень сильно меня будоражит.