В Кузбассе в лобовом столкновении с фурой погибла женщина

В Кузбассе на 255-м километре трассы “Сибирь” в Топкинском округе днем 27 января произошло лобовое столкновение KIA Rio и грузовика DAF с полуприцепом. Как сообщает VSE42.RU, для 60-летней пассажирки иномарки это столкновение закончилось смертью.

Предварительно установлено, что водитель “легковушки” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По данным “Царьграда”, предполагаемого виновника ДТП увезли в больницу со множественными травмами.