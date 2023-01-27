 

В Кузбассе в лобовом столкновении с фурой погибла женщина

27.01.2023, 20:02, Разное
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В Кузбассе на 255-м километре трассы “Сибирь” в Топкинском округе днем 27 января произошло лобовое столкновение KIA Rio и грузовика DAF с полуприцепом. Как сообщает VSE42.RU, для 60-летней пассажирки иномарки это столкновение закончилось смертью.

Предварительно установлено, что водитель “легковушки” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По данным “Царьграда”, предполагаемого виновника ДТП увезли в больницу со множественными травмами.


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