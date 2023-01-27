 

“Запрещено выступать”: Разинувшую рот Нетребко погнали в шею с фестиваля в Германии

27.01.2023, 20:01, Разное
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Украинцам запретили выступать с певицей Анной Нетребко на международном фестивале в Германии. Таким образом артисты с Украины оказались отрезаны от высшей культуры в Европе. Все произошло из-за недавнего скандала, который всколыхнул всю культурную жизнь украинцев. Напомним, в начале января Украина ввела санкции против 119 россиян, в том числе и Анны Нетребко.

“Из-за этого нашим запрещено с ней выступать”, – рассказал генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк.

Известно также, что украинцы всеми силами пытались отстранить 51-летнюю Анну Нетребко от участия в фестивале, но ничего не вышло. Таким образом ее погнали в шею с фестиваля.

Напомним, что Анна Нетребко стала объектом жестокой травли после начала спецоперации на Украине, так как меняла свои политические взгляды и оказывалась по разные берега с фанатами. Сначала она поддерживала Украину и получала критику от россиян. Потом она стала неугодной и в Киеве.

Анна Нетребко при этом давно живет в Австрии. Она заявляла, что никогда не получала от России денег, что оказалось неправдой. Разинувшую рот певицу призывали к ответу, она оправдывалась. Потом скандал докатился до того, что Нетребко не выдержала и оскорбила россиян.


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