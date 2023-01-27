Одного ада — мало?

Царство генералиссимуса не кончилось.

У хорошо знакомых слов вдруг возникает совершенно иной смысл. Зависит от обстоятельств и эмоций.

Хрен — это растение; вкус горький, запах резкий. «Хрен вам» — означает, что я дарю кому-то приправу. Или это означает что-то другое?

Что такое «круги ада»? Это просто этажи (Дант. «Божественная комедия»).

Кроме кругов-этажей, в аду есть звания. Например, ефрейтор и генералиссимус. Их никак невозможно отождествить. И дело не в том, что один был, кажется, немец, а другой — то ли грузин, то ли осетин. Главное их различие в том, что один был у власти 12 лет, а другой…

Хотел написать «30 лет», но задумался.

Видите ли, когда власть от Ким Ир Сена сперва перешла к Ким Чен Иру, а потом к Ким Чен Ыну, — она не изменилась. Детали изменились, а суть — нет.

Когда 12-летняя власть ефрейтора кончилась, то все взрослые (которые выжили) знали, как надо жить и работать. Они просто вернулись к норме — к жизни по закону.

А царство генералиссимуса не кончилось. Сто с лишним лет назад были уничтожены базовые ценности: вера, право, собственность, уважение к труду…

И в этой ситуации бесправия, безверия и беспощадности выросли новые поколения теперешних министров, депутатов и подполковников.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Особая примета всех наших ныне живущих поколений: они лишены солидарности, её удалили хирургическим путём.

Теперь солидарность называется «несанкционированные акции» или «массовые беспорядки»; последний раз на территории СССР мы их видели в Белоруссии летом 2020 года. Тогда в Минске на улицу вышли около 400 тысяч; в Москве, соответственно, это было бы около трёх миллионов…

Триада, ядерная триада, которая якобы нас защищает (баллистические ракеты, стратегическая авиация, атомные подводные лодки), это просто три ада.

Ад, умноженный на три, равен тому же аду. Потому что ад — это абсолютный ноль.

Александр Минкин

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