Не скупятся на базовые вещи, берут вечную классику: парижанки поступают с покупками одежды очень мудро

Парижанки очень мудро и осознанно подходят к покупкам одежды. Такой подход обеспечивает экономию средств, а также не допускает ситуаций с переполненными гардеробами, не наблюдается и слепое следование моде. Вот несколько критериев жительниц Парижа.

Не скупятся на покупку базовых вещей

Обычно парижанки предпочитают создавать капсульный гардероб и никогда не соблазняются на покупку ненужных вещей. Они считают, что нужно иметь качественную вещь, которую можно сочетать с другими не менее красивыми и модными вещами вместо десяти тех, которые были куплены спонтанно, импульсивно и оказались никому не нужными.

К примеру, у каждой парижанки найдется черный блейзер, который будет замечательно смотреться с джинсами, другими брюками или юбкой (длина юбки выбирается произвольно).

Составляют список покупок

Парижанки никогда не соблазняются распродажами, поскольку понимают, что дешево можно купить то, что можно никогда не надеть. Поэтому они составляют список одежды, которая им действительно необходима, после чего внимательно рассматривают цены на них в Интернете, сравнивают с ценами в бутиках и принимают окончательное решение относительно покупки. В итоге получается, что их шкафы не переполнены ненужными вещами, там находится исключительно то, что нужно. А если нет необходимости в покупке, просто так ходить по магазинам парижанки не любят.

Отдают предпочтение исключительно качественным джинсам

Парижанки покупают только качественные и относительно дорогие джинсы. Они их подбирают особо тщательно, чтобы брюки сидели идеально. Дамы понимают, насколько важно выбрать правильный фасон, ведь он может подчеркнуть все достоинства фигуры (и наоборот, выявить все недостатки, которые хотелось бы ловко замаскировать). Джинсовая ткань также должна быть идеальной и смотреться дорого, поскольку дешевый материал превращает джинсы в обычную рабочую одежду, что для парижских дам непозволительно.

Выбирают только удобную обувь

Представительницы прекрасного пола из Франции никогда не станут мучиться в неудобных туфлях, которые портят походку и ранят ноги. Даже если это будет модно, парижанка не будет идти десять километров на высоких каблуках или втискиваться в остроносые туфли до онемения пальцев. Она предпочтет элегантную, но в то же время максимально удобную обувь, в которой будет чувствовать себя комфортно.

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Продают свои вещи и покупают новые

Девушки периодически обновляют свой гардероб, причем покупают не только идеально новые вещи. Продажа своей старой одежды и покупка другой является нормальной практикой, поскольку то, что не подходит одному человеку, может идеально подойти другому.

Есть много причин, и это необязательно стопроцентный износ, просто вещь перестала нравиться, вдохновлять или просто надоела. Ее можно обменять без ущерба для своего кошелька.

Предпочитают вечную классику

Парижанок называют законодательницами моды, и они действительно таковыми являются. Однако они не торопятся слепо следовать за «капризной красавицей», они выбирают только те вещи, которые действительно отличаются высоким качеством. Также эти женщины любят вечную классику, которая никогда не выходит из моды.