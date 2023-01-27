Яркие шарфы, цветные принты и очки различных оттенков: способы избежать монохромных и скучных образов

Для повседневной жизни мы обычно используем базовую и комфортную одежду. Но нам не всегда удается сочетать удобство и яркость. Чтобы сделать свой стиль более уникальным, вам не нужно придумывать сложные комбинации. В статье мы приведем несколько простых способов, которые помогут вам избежать монохромных и скучных образов.

Яркий шарф

Яркие шарфы – трендовый аксессуар 2023 года. Выбирайте такие изделия, которые будут контрастировать с цветовой гаммой вашей повседневной одежды. Особенно эффектно смотрятся большие шарфы, украшенные бахромой или помпонами.

Пальто или куртка насыщенного цвета

Чтобы сделать монохромную гамму более разнообразной, наденьте пальто или крутку яркого цвета. Если красные и оранжевые оттенки кажутся вам слишком смелыми, то вы можете выбрать верхнюю одежду насыщенных синих или зеленых тонов.

Кожаная куртка

Если вы хотите добавить яркости в повседневной стиль, то обратите внимание на куртки из кожи насыщенного цвета. Они привнесут индивидуальность в ваш образ.

Цветные принты

На фото ниже вы видите эффектный комплект из брюк и пиджака с забавными яркими принтами. Такая одежда поможет вам отойти от типичного скучного образа.

Очки в эффектной оправе

Вы можете внести разнообразие в свой стиль с помощью солнцезащитных очков. Избегайте типичных изделий черно-коричневых оттенков. Выбирайте очки в яркой оправе необычной формы.

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Сочетайте однотонный костюм с контрастными вещами

Однотонный костюм – базовый предмет гардероба. Но порой он выглядит слишком сдержанно и скучно. Придайте ему больше цвета, добавив джемпер и сумочку ярких оттенков.

Геометрические принты с текстурой

Яркие жакеты с геометрическими принтами сделают интереснее ваш образ. Отдавайте предпочтение изделиям из текстурных тканей с небольшим ворсом.

Яркие спортивные вещи

Если вам нравятся спортивные вещи, то выбирайте изделия ярких тонов. Пусть они контрастируют с другими частями вашего образа.

Заключение

Внесите в свой повседневный образ несколько ярких акцентов. Это сделает ваш стиль запоминающимся и оригинальным.